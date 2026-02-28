Иракската паравоенна групировка "Катаиб Хизбула" заплаши с атаки срещу американски военни бази

Иракската паравоенна групировка "Катаиб Хизбула" заяви днес намерение да започне веднага атаки срещу американски военни бази заради въздушни удари по иракската военна база, в която е нейният щаб, съобщава AFP.

"Скоро ще започнем да атакуваме американски бази в отговор на агресията на САЩ", каза групировката в изявление.

Двама бойци на "Катаиб Хизбула" бяха убити днес при въздушни удари по базата в Южен Ирак "Джурф ас Сахер", известна и като "Джуф ан Насър".

Тази сутрин Израел и САЩ започнаха съвместно да нанасят удари по Иран.