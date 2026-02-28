IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 64

Иракската паравоенна групировка "Катаиб Хизбула" заплаши с атаки срещу американски военни бази

Двама бойци на "Катаиб Хизбула" бяха убити днес

28.02.2026 | 16:00 ч. Обновена: 28.02.2026 | 16:00 ч. 7
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Иракската паравоенна групировка "Катаиб Хизбула" заяви днес намерение да започне веднага атаки срещу американски военни бази заради въздушни удари по иракската военна база, в която е нейният щаб, съобщава AFP.

"Скоро ще започнем да атакуваме американски бази в отговор на агресията на САЩ", каза групировката в изявление.

Двама бойци на "Катаиб Хизбула" бяха убити днес при въздушни удари по базата в Южен Ирак "Джурф ас Сахер", известна и като "Джуф ан Насър".

Свързани статии

Тази сутрин Израел и САЩ започнаха съвместно да нанасят удари по Иран.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Катаиб Хизбула Иран САЩ
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem