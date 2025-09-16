IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сръбски министър е приет по спешност в болница в Солун

Джордже Миличевич е имал сериозни проблеми с дишането

16.09.2025 | 09:46 ч. Обновена: 16.09.2025 | 10:22 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Сръбският министър без портфейл Джордже Миличевич, отговарящ за диаспората, е приет снощи по спешност в болница в Солун, съобщават сръбски медии.

Министър Джордже Миличевич е имал сериозни проблеми с дишането, а общото му състояние е било доста драматично, съобщават източници, цитирани от сръбското издание „Блиц“.

След приложеното лечение Миличевич се е почувствал по-добре, като изследванията продължават, а министърът е останал в отделение по пулмология.

Миличевич е пристигнал в Солун, за да открие вчера тържество по случай Деня на сръбското единство, свобода и национално знаме в сградата на Генералното консулство на Република Сърбия.

Два часа преди събитието обаче министърът е почувствал силна болка и тъй като състоянието му било сериозно, е закаран незабавно с линейка в солунска болница.
