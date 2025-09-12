ООН подкрепи декларация за съществуването на две държави - Израел и Палестина

Общото събрание на ООН гласува днес с огромно мнозинство в подкрепа на декларация, очертаваща "конкретни, обвързани с времеви рамки и необратими стъпки" към решение със съществуването на две държави - Израел и Палестина, преди срещата на световните лидери, предаде Ройтерс.

Декларацията е резултат от свиканата през юли от ООН и съпредседателствана от Саудитска Арабия и Франция Конференция за мирното уреждане на Палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави. САЩ и Израел бойкотираха срещата.

Резолюцията, подкрепяща декларацията, получи 142 гласа "за" и 10 "против", а 12 държави се въздържаха, пише БТА.

Израел е сред страните, които бяха против декларацията.