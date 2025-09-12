IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ООН подкрепи декларация за съществуването на две държави - Израел и Палестина

Резолюцията, подкрепяща декларацията, получи 142 гласа "за" и 10 "против", а 12 държави се въздържаха

12.09.2025 | 22:52 ч. Обновена: 12.09.2025 | 23:13 ч. 0
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Общото събрание на ООН гласува днес с огромно мнозинство в подкрепа на декларация, очертаваща "конкретни, обвързани с времеви рамки и необратими стъпки" към решение със съществуването на две държави - Израел и Палестина, преди срещата на световните лидери, предаде Ройтерс. 

Декларацията е резултат от свиканата през юли от ООН и съпредседателствана от Саудитска Арабия и Франция Конференция за мирното уреждане на Палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави. САЩ и Израел бойкотираха срещата. 

Резолюцията, подкрепяща декларацията, получи 142 гласа "за" и 10 "против", а 12 държави се въздържаха, пише БТА.

Израел е сред страните, които бяха против декларацията.

