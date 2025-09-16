IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Израел: Разследването на ООН за геноцид в Газа е изкривено и невярно

Израел обвини авторите на доклада, че "служат като представители на Хамас"

16.09.2025 | 13:45 ч. Обновена: 16.09.2025 | 15:11 ч. 52
Reuters

Reuters

Израел "категорично отхвърля" доклад на Независимата международна комисия за разследване на ООН, в който се установява, че от октомври 2023 г. Израел извършва “геноцид“ в Газа.

"Израел категорично отхвърля този изкривен и неверен доклад и призовава за незабавното разпускане на тази комисия за разследване", се казва в изявление на външното министерство.

Независимата международна комисия за разследване на ООН (COI), която не говори от името на световната организация, установи, че "в Газа се извършва геноцид и той продължава", заяви пред AFP председателят на комисията Нави Пилай.

Разследващите стигнаха до заключението, че израелският премиер Бенямин Нетаняху, заедно с президента Исак Херцог и бившия министър на отбраната Йоав Галант, са “подбудили извършването на геноцид“ в палестинските територии.

Израелското външно министерство обвини авторите на доклада, че "служат като представители на Хамас", твърдейки, че те са "известни с откровено антисемитските си позиции".

"Докладът се основава изцяло на лъжи на Хамас, пречистени и повторени от други", добави той.

Комисията стигна до заключението, че от октомври 2023 г. израелските власти и сили извършват “четири от петте акта на геноцид“, изброени в Конвенцията за геноцида от 1948 г.

Това са “убийства на членове на групата, причиняване на сериозни телесни или психически вреди на членове на групата, умишлено налагане на условия на живот на групата, които имат за цел да доведат до нейното физическо унищожение като цяло или частично, и налагане на мерки, имащи за цел да предотвратят раждаемостта в групата“, се казва в доклада. / БГНЕС

ООН разледващ доклад Израел Хамас Газа геноцид Бенямин Нетаняху
