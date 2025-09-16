Испания ще бойкотира Евровизия, ако Израел участва

Испания ще бойкотира следващото издание на Евровизия, ако Израел вземе участие, съобщи обществената телевизия RTVE, която отговаря за избора на представител на страната за конкурса, предаде АФП.

Макар и други европейски страни да са заплашвали да се оттеглят от конкурса, Испания е първата от т.нар. „големи пет“ държави, осигуряващи най-голямо финансиране за събитието, която предприема такава стъпка, отчита БГНЕС.

На този етап Нидерландия и Ирландия обявиха също, че ще бойкотират песенния конкурс, ако Израел не бъде спрян от участие. Словения и Исландия също заявиха, че е възможно да вземат подобно решение.

Държавите, които обмислят или вече са обявили бойкот на Евровизия 2026, ако Израел участва, го правят в знак на протест срещу действията на Израел в конфликта в Газа и отношението му към палестинското население, което ООН определя като геноцид.