Испания ще бойкотира Евровизия, ако Израел участва

На този етап Нидерландия също обяви това решение

16.09.2025 | 14:20 ч. Обновена: 16.09.2025 | 15:13 ч.
Испания ще бойкотира следващото издание на Евровизия, ако Израел вземе участие, съобщи обществената телевизия RTVE, която отговаря за избора на представител на страната за конкурса, предаде АФП.

Макар и други европейски страни да са заплашвали да се оттеглят от конкурса, Испания е първата от т.нар. „големи пет“ държави, осигуряващи най-голямо финансиране за събитието, която предприема такава стъпка, отчита БГНЕС. 

На този етап Нидерландия и Ирландия обявиха също, че ще бойкотират песенния конкурс, ако Израел не бъде спрян от участие. Словения и Исландия също заявиха, че е възможно да вземат подобно решение. 

Държавите, които обмислят или вече са обявили бойкот на Евровизия 2026, ако Израел участва, го правят в знак на протест срещу действията на Израел в конфликта в Газа и отношението му към палестинското население, което ООН определя като геноцид.

