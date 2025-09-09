Олена Зеленска и Мелания Тръмп ще се срещнат в Ню Йорк

Първата дама на Украйна Олена Зеленска обяви, че ще се срещне с първата дама на САЩ Мелания Тръмп по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк в края на септември, съобщи My-Ukraine чрез Telegram на 8 септември.

Мелания Тръмп е получила покана да присъства на „Срещата на върха на първите дами и господа“ в Украйна, но първата дама на САЩ няма да успее да присъства.

„Но планираме среща по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк в края на този месец. Вярвам, че темите, обсъждани днес в Киев, ще бъдат и в дневния ред в Ню Йорк“, каза Зеленска.

Съобщението идва малко след като беше разкрито, че Мелания Тръмп е предприела лична стъпка по един от най-чувствителните хуманитарни въпроси на войната. Според Ройтерс, първата дама на САЩ е апелирала директно към руския лидер Владимир Путин относно украинските деца, отведени от окупираните територии.

Ръкописното ѝ писмо беше предадено на Путин от президента Доналд Тръмп по време на близо тричасовата му среща с руския лидер в Анкъридж, Аляска, на 15 август. Длъжностни лица потвърдиха, че посланието е фокусирано върху съдбата на деца, насилствено изведени от Украйна.

Високопоставен американски служител заяви пред Ройтерс, че писмото е „лична инициатива“ на първата дама, която не е участвала пряко във външната политика на администрацията, но е искала да привлече вниманието към хуманитарните жертви на войната.

По-рано беше съобщено, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е посочил, че е готов да затегне санкциите срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна, като е заявил пред репортери, че е готов да премине към „втора фаза“ на наказателни мерки и възнамерява да разговаря с Владимир Путин „много скоро“.