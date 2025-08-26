Vanity Fair иска Мелания Тръмп на корицата си, служители заплашват да напуснат

Според съобщенията, новият шеф на Vanity Fair иска първата дама Мелания Тръмп да краси корицата на лъскавото списание, оставяйки недоволните служители да заплашат да „излязат през шибаната врата“, ако това се случи.

Глобалният редакционен директор на модното списание, Марк Гуидучи, повдигна въпроса за възможността да постави съпругата на президента Тръмп на корицата на изданието, собственост на Conde Nast, докато той се опитва да остави своя отпечатък в новосъздадената си роля, съобщи Semafor.

Но самата мисъл бившият модел да бъде момиче на корицата предизвика ожесточена реакция от страна на разярените леви служители.

„Ще изляза през шибаната врата и половината ми персонал ще ме последва“, избухна един чувствителен редактор пред Daily Mail. „Няма да нормализираме този деспот и съпругата му; просто няма да го направим.“ „Ще отстояваме това, което е правилно“, изхленчи неидентифицираният служител. „Ако трябва да работя, опаковайки хранителни стоки в Trader Joe's, ще го направя. Ако [Гуидучи] сложи Мелания на корицата, половината от редакционния екип ще напусне, гарантирам.“

Други, междувременно, отхвърлиха възмущението, настоявайки, че няма начин служителите да се откажат от такава престижна работа от протест.

„Всичко е само приказки“, каза един служител. „Ако я сложат на корицата, хората ще протестират и ще се оплакват, но не виждам някой да напуска такава престижна работа заради това. Честно казано, ще има хора, които ще се съпротивляват, но в крайна сметка решението е на Марк. Той е този, който ще потъне или ще преплува този избор, не останалите от нас“, добави служителят.

Мелания беше забележително изключена от Vanity Fair и Vogue на Condé Nast по време на първата администрация на Тръмп. Това е в рязък контраст с Мишел Обама, която красеше корицата на Vogue три пъти, докато беше първа дама.

Въпреки пренебрежението, Мелания преди това е казвала, че „няма интерес“ да се появява в прочутите списания.

„Вижте, аз съм била там на кориците - на корицата на Vogue, на кориците на много списания преди... Имаме толкова много други важни неща за вършене, освен да бъдем на корицата на което и да е списание“, каза тя пред Fox News. „Мисля, че животът няма да се промени за никого, ако аз съм на корицата.“