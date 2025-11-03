Тръмп за скандала с Андрю и монархията: Ужасно и трагично

Американският президент Доналд Тръмп коментира скандала между британското кралско семейство и Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Тръмп заяви, че съчувства на кралското семейство, след като Андрю беше позорно лишен от всичките си титли заради връзките си с Джефри Епстийн.

Кралят също така изгони по-малкия си брат от Кралската ложа в Уиндзор, като се очаква бившият принц да се премести в по-малък имот в имението Сандрингам в Норфолк, съобщава The Telegraph.

В разговор с репортери на борда на Air Force One, президентът на САЩ заяви, че съчувства на кралското семейство.

"Чувствам се много зле. Искам да кажа, това е ужасно нещо, което се случи на семейството. Това беше трагична ситуация и е твърде лошо. Искам да кажа, съчувствам на семейството", каза Тръмп.

Президентът на САЩ отдавна е изправен пред въпроси относно собствените си връзки с Епстийн, осъден педофил, който се самоуби в затвора през 2019 г. Тръмп винаги е отричал да има каквото и да е участие с нюйоркския финансист, но тази година бяха зададени въпроси относно връзките му, когато Илон Мъск, политическият съюзник на Тръмп, обвини президента, че е замесен в досиетата.

Андрю вече се беше съгласил да не използва титлата си херцог на Йорк заради връзките си със скандалния Епстийн.

Той загуби останалите си кралски титли, включително правото да се нарича принц, миналия четвъртък след посмъртното публикуване на мемоарите на Вирджиния Джуфре. Джуфре, една от жертвите на Епстийн, обвини Андрю в сексуално посегателство през август 2021 г. по дело, което беше уредено извънсъдебно.

Тя твърди, че е правила секс с Андрю три пъти, след като е била жертва на трафик от Епстийн и Гислейн Максуел, бившата приятелка и близка сътрудничка на финансиста-педофил.

Андрю отрича обвиненията на Джуфре, която се самоуби по-рано тази година.

След смъртта на Епстий през 2019 г. Тръмп омаловажи връзката им и заяви, че "няма представа“ за престъпленията му.