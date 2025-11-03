Кметът на Елин Пелин: Цел номер едно е ремонт на ВиК услугите и инфраструктурата

Очакванията са, че през настоящата седмица Бюджет 2026 ще бъде внесен в пленарна зала. 980 млн. евро е сумата, която ще получат общините за следващата година.

В предаването “България сутрин” кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов заяви, че малките общини са по-отдалечени от сериозно развитите регионални центрове. Много трудно е да намериш главен архитект или главен юрист, даде като пример Симеонов.

По думите му "преосмисляне" на цялата административна карта на България е необходимо, а дори и закъсняло. “Давам пример с нашата администрация - разрешителните за строеж са между 1200-1500, в зависимост от годината, а в същото време има общини, които за такъв обем на разрешителни за строеж нямат и за 50 години назад", допълни кметът на Елин Пелин.

Симеонов подчерта, че това, което се наблюдава в бюджета за следващата година, е, че най-малкият ръст на заплатите е за колегите му.

"Няма община, в която да не се осъзнава, че всяка година ние увеличаваме броя на услугите и в същото време колегите са с най-ниските заплащания в страната. Повече от 90% услугите към гражданите се изпълняват от общинска администрация. Ние сме задължени, независимо от цената, която трябва да платим, да намерим еквивалент за заплащане на нашите колеги, което е изключително трудно. Всеки иска инфраструктура, но в същото време няма как да предлагаме тази услуга към гражданите, ако нямаме адекватни хора", обясни Симеонов.

Той коментира още, че цените в сектор "Строителство" са се увеличили от 5 до 10 пъти, а това е стресиращо. “Ако преди с X лева сме успели да направим Y квадратни метра павета, сега може Y по 5-10 пъти повече. Това означава, че дори да има ръст на капиталовите, ние не можем да застигнем увеличението, което ни връзва ръцете. Хората очакват да имат нормален начин на живот - да може да се качиш в колата си и да може да минаваш по път без дупки", настоя кметът на Елин Пелин.

Като цел номер едно той си постави ремонт на ВиК услугите и инфраструктурата.

"Ние работим на парче и виждаме огромно разминаване в стандартите на различните общини. Има общини, които са си направили почти всичко, има и такива, които въобще не са започнали дори с ВиК циклите си. За съжаление, няма прозрачност, има общини, които не са получили нито един лев по Приложение 3. А в същото време наблюдаваме общини, които получават допълнителни пари. Въпросът защо го задавам изключително много пъти и не получавам отговор", поясни кметът пред Bulgaria ON AIR.

Симеонов е на мнение, че с децентрализацията няма как да се оправят всички проблеми.

"Това е една стъпките, по-важно е да има ясни принципи, аз не ги виждам. В България има двоен аршин. Нищо не се променя с всеки следващ бюджет. Единственото, което се променя тази година, е виждаме, че в социалните дейности имаме едно увеличение, което правителството предлага да е с 11%, в образованието е с 11%", добави Ивайло Симеонов.

Попитан как гледа на предложението в някои общини да има по-малко полицаи, той отговори: "Последното преброяване на НСИ се правеше "на коляно". Няма нито една община, която да бъде с адекватен брой жители по постоянен и настоящ адрес. Как може да се направи стратегия за полицаите, когато ние нямаме на какво да стъпим? Всички стратегии се базират на анализи".

Симеонов призна, че общините изключително трудно си намират хора.

"Когато в частния или държавния сектор заплатата е до три пъти по-висока, то в общинската администрация везните са много разделени. Работата е много, а парите, които се дават срещу този труд, не кореспондират адекватно. Всички по системата трябва да получават адекватно възнаграждение", коментира още гостът.

