Зеленски: Путин се опитва да намери изход от изолацията чрез дипломацията на Тръмп

Владимир Путин "се опитва да намери изход от изолацията" чрез дипломация с Доналд Тръмп, заяви Володимир Зеленски в обширно интервю пред Sky News.

В разговор с Ялда Хаким в Президентския дворец в Киев, украинският президент беше попитан за срещата на върха за мир в Аляска миналия месец и дали смята, че е била грешка. "Мисля, че това даде много на Путин", каза Зеленски и добави, че вярва, че ако срещата е била тристранна, е имало възможност да има някакъв резултат.

След срещата на върха Тръмп обеща да подготви директни разговори между руския и украинския президент. Тези планове бързо се провалиха, тъй като Путин покани Зеленски в Москва, предложение, което Киев отхвърли. Зеленски каза, че тристранната среща с Тръмп остава предпочитаният от него вариант и покани Путин в Киев.

Преди дни Тръмп заяви, че първоначално е смятал, че срещата може да бъде организирана лесно, но добави, че лично ще ръководи евентуалните разговори, тъй като двамата президенти „не са способни да говорят помежду си“.

Попитан дали Путин се опитва да измами американският си колега Доналд Тръмп, Зеленски отговори положително.

По време на срещата им на върха в Аляска, руският лидер е казал на Тръмп, че иска източните Донецка и Луганска области - и че в замяна ще се откаже от други украински територии, държани от неговите войски. Оттогава президентът на САЩ възобнови заплахите за санкции срещу Русия и призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол, за да се сложи край на войната.

Руските удари срещу Украйна също продължиха, а през последните няколко дни имаше нахлувания във въздушното пространство на Полша и Румъния, докато предложената среща на върха между Зеленски и Путин не се осъществи.

Пред Sky news Зеленски заяви, че според него Путин се опитва да се измъкне от политическата изолация, в която се намира, а срещата на върха в Аляска е била подходяща за това. Зеленски смята, че Путин е “трябвало да плати повече“ за срещата с президента на САЩ.

“Той трябва да получи отстъпление в тази война и да спре“, смята Зеленски и добавя: “Вместо това получи деизолация. Получи снимки с президента Тръмп. Той получи публичен диалог и мисля, че това отваря вратите за Путин към някои други срещи на върха и формати, защото така стоят нещата и ние виждаме това, наблюдаваме това и не мисля, че е платил нещо за това”.

Според Зеленски е много важно да не се дава на Путин пространство, “защото в противен случай той няма да се чувства задължен да спре войната“.

“Той води войната и всички се опитват да го спрат, като спорят, като го питат - но вместо това трябва да се използва сила. Той разбира силата, това е неговият език. Това е езикът, който разбира. Той не говори много езици, но това е езикът на силата, който разбира, точно както руския, неговият майчин език - и ние силно молим европейските и американските страни да направят това, да покажат това”, каза Зеленски по време на интервюто.

Той похвали европейските партньори, които предприемат стъпки и санкции, но според него, тези санкции трябва да са повече и да се приемат по-бързо.

“Той прави всичко възможно, за да избегне санкции, да попречи на САЩ и Тръмп да му наложат санкции, и ако продължите да отлагате прилагането на санкции, руснаците ще бъдат по-добре подготвени”, каза Зеленски и добави, че Путин се опитва да заблуди Тръмп.

Зеленски призова Тръмп да заеме "ясна позиция" по отношение на санкциите срещу Русия и гаранциите за сигурност за Украйна, добавяйки, че "Тръмп има достатъчно сила, за да накара Путин да се страхува от него".