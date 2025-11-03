Средновековна кула се срути в центъра на Рим, трима са ранени ВИДЕО

Значителната част от средновековната кула Торе дей Конти, която се намира в близост до Колизеума, се срути в понеделник сутринта по време на реставрация. Това доведе до драматична спасителна операция. Пожарникарите успяха да спасят четирима работници, заклещени на върха на кулата; един човек обаче остава заклещен под развалините.

Ранените са трима.

Кулата Торе дей Конти, построена през 1238 г. по времето на папа Инокентий III, се намира близо до Колизеума и Римския форум в историческия център на столицата. Проектът за реставрация, който беше част от Националния план за възстановяване и устойчивост на Италия, беше в ход, когато кулата се срути около 11:30 ч. сутринта.

🔴A #historical tower has collapsed in central #Rome, and there may be people trapped under the rubble. A historic tower has partially collapsed in the Imperial Forums in the heart of Rome. Corriere della Sera reports that people are searching for victims under the rubble.… pic.twitter.com/W3AS2yqWrJ — News.Az (@news_az) November 3, 2025

В отговор на инцидента Римската пожарна бригада разположи три оперативни екипа, включващи два камиона със стълби и специализирани екипи. Трима работници, заклещени на конструкцията, бяха евакуирани с помощта на камиони със стълби, докато четвъртият работник беше изваден директно от сградата.

С напредването на спасителните операции последваните съобщения сочеха, че един човек е останал заклещен под развалините.

Roma, crolla altra porzione della Torre dei Conti pic.twitter.com/V6cyLElzQK — Local Team (@localteamit) November 3, 2025

Кметът на Рим, Роберто Гуалтиери, пристига на мястото, за да наблюдава ситуацията, докато местната полиция затваря движението на пешеходците и автомобилите около Виа дей Фори Империали, за да осигури безпрепятствен достъп на спасителните екипи. Капитолийското началство също изпрати персонал, който да помогне на мястото.

Преди настоящите усилия за ремонт, кулата беше изоставена от години. Властите все още не са разкрили подробности относно структурните щети или основната причина за срутването.

Инцидент се случи в една от най-популярните туристически зони в Рим, в непосредствена близост до археологическите обекти на Императорските форуми, включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Малко преди 13:00 часа имаше второ срутване, което принуди пожарникарите да се оттеглят и да спрат продължаващите спасителни усилия от съображения за безопасност. Това вторично срутване е разрушило част от външната опора на кулата, която е била построена през 30-те години на минималния век, за да укрепи конструкцията.

Сред работниците най-сериозно пострадалият работник, 64-годишен мъж, е транспортиран до болница „Сан Джовани“ в критично състояние с наранявания на главата. Двама други работници са получили леки ожулвания, но са отказали болнично лечение.

Губернаторът на Лацио Франческо Рока съобщава, че на все още заклещеното лице е оказана медицинска помощ, потвърждавайки, че „не се смята, че някой е в животозастрашаваща ситуация“.

Италианският министър по културата Алесандро Джули се присъедини към кмета Гуалтиери на мястото на инцидента, подчертавайки сериозността на инцидента. Впоследствие прокуратурата започна разследване за потенциална небрежност, свързана със срутването, което се ръководи от заместник-прокурорите Марио Довинола и Антонино Ди Майо. Следователи от карабинерите и съдебната полиция, специализирани в трудови злополуки, проучват обстоятелствата около срутването и са потърсили експертна оценка на текущото състояние на работата и процеса на възлагане на договор за ремонт.