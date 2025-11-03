79-годишна баба с е-триколка се заби в лека кола

Възрастна баба на 79 години с е-триколка се заби в преминаващ лек автомобил. Инцидентът е станал в Съединение.
Възрастната жена внезапно е изскочила на пътното платно, след което се забила в лек автомобил. Пострадалата е откарана в болница в тежко състояние и с опасност за живота, взета ѝ е кръвна проба за химически анализ.
Тестовете за употреба на алкохол и наркотици на 20-годишния шофьор на колата са отрицателни.
По случая е образувано досъдебно производство.