79-годишна баба с е-триколка се заби в лека кола

Жената е с опасност за живота

03.11.2025 | 15:40 ч. 23
Снимка: БГНЕС

Възрастна баба на 79 години с е-триколка се заби в преминаващ лек автомобил. Инцидентът е станал в Съединение.

Възрастната жена внезапно е изскочила на пътното платно, след което се забила в лек автомобил. Пострадалата е откарана в болница в тежко състояние и с опасност за живота, взета ѝ е кръвна проба за химически анализ.

Тестовете за употреба на алкохол и наркотици на 20-годишния шофьор на колата са отрицателни. 

По случая е образувано досъдебно производство.

