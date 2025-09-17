Европа обсъжда затягане на визовия режим за руснаци

Европейската комисия търси формули за допълнително засилване на натиска върху Русия заради войната ѝ срещу Украйна. В рамките на мерките за засилване на санкциите срещу Кремъл и неговото обкръжение, Брюксел сега проучва допълнителни ограничения върху туристическите визи за руски граждани , които са се увеличили през последната година, особено в страни като Франция, Италия и Испания, според източници от ЕС. Изпълнителният орган на ЕС финализира предложение до 27-те държави членки на Европейския съюз, които имат юрисдикция по отношение на визите. Целта е да се хармонизират правилата за издаване на тези разрешителни с нови насоки и да се затегнат. Този дебат съвпадна наскоро с пречките, докладвани в различни европейски консулства в Москва, които възпрепятстваха попълването на заявленията, включително испанското, позовавайки се на технически проблеми, пише El Pais

Предложението, което е в рамките на политиката за сигурност на ЕС, все още се обсъжда и разработва в рамките на изпълнителната власт на ЕС, според два дипломатически източника. Успоредно с това Брюксел подготвя пакет от санкции номер 19, за да осакати руската военна машина срещу Украйна. Във всеки случай ограниченията, които дипломатическите представители на ЕС-27 се очакваше да получат тази седмица за анализ и обсъждане, се отлагат на фона на натиска от президента на САЩ Доналд Тръмп върху ЕС да намали допълнително покупките на руски енергийни продукти. Съюзът възнамерява да прекрати покупките на руски петрол и газ до 1 януари 2028 г.

Москва следи отблизо европейските преговори за визови ограничения.

„Ако говорим за мерки, блокиращи руски дипломати, многократно сме казвали, че ще реагираме. За всичко останало ще трябва да обмислим конкретни мерки. Винаги реагираме, основавайки се на националните си интереси“, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

След руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., Европейският съюз спря споразумението с Кремъл, сключено между двата блока за улесняване на туристическите визи, а разрешителните бяха силно ограничени съгласно насоките, които изтичат в края на годината. Въпреки че тези правила все още са в сила, издадените визи отново се увеличиха, което предизвика възмущение и критики от страни, които най-остро симпатизират на режима на Владимир Путин. През 2024 г. страните от ЕС са издали 606 594 шенгенски визи (които позволяват пътуване до всички страни, съставляващи зоната за свободно движение, която включва мнозинството от членовете на ЕС), в сравнение с 520 387 през 2023 г., според данни на Европейската комисия. Освен това процентът на отхвърлените заявления е бил 7,5% през 2024 г., в сравнение с 10,6% през предходната година.

Испания е издала 111 187 визи на Русия миналата година; тази цифра включва заявления от граждани на три други постсъветски страни, тъй като консулството в Москва обработва тези заявления, според данни на Европейския съюз . Италия и Франция са издали съответно 152 254 и 123 890 визи.

Сега някои държави-членки, като балтийските държави и Финландия, затвориха врати за съседите си и едва издават визи, докато други са малко по-толерантни. Идеята на Брюксел е спорна, тъй като досега е избягвал налагането на общи европейски ограничения върху руското гражданство. Всъщност някои руски опозиционни фигури, като Юлия Навалная, вдовицата на дисидента Навални, критикуват проекта. „Санкциите трябва да са насочени към олигарси, служители по сигурността, пропагандатори и други съучастници на режима, а не към обикновени граждани“, каза тя в писмо до върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

Страните от източния фланг на ЕС отдавна призовават ЕС да затвори врати за руски посетители. Те също така настояват за силно ограничаване на движението на руски дипломати, твърдейки, че Кремъл използва своите представители в чужбина, за да предприема мерки за намеса и шпионаж. Тази мярка обаче се сблъсква с нежелание от страна на редица държави членки, които се опасяват от репресии срещу собствения си дипломатически персонал.

„Техническа грешка“ в испанското консулство

Този дебат съвпада с поредица от проблеми, съобщени в различни европейски консулства относно издаването на визи на руски граждани. Различни медии съобщиха този уикенд за спирането на издаването на визи в руската дипломатическа мисия. Миналата събота Генералното консулство в Москва спря приемането на заявления „до второ нареждане по технически причини“. Този „инцидент“ беше възприет от украинския окупатор като извинение. Два дни по-късно, в понеделник, уебсайтът се върна към нормалното си функциониране.

В същата събота, в която Испания „по погрешка“ спря издаването на визи чрез своето генерално консулство, което обработва и заявления от други страни от Източна Европа и Централна Азия, германското посолство в Москва обяви безрезервно, че незабавно ще затегне ограниченията за издаване на визи за руснаци, както за посещения в тази страна, така и за преминаване през останалата част от Шенгенското пространство.

Настроенията, които сега се вият в испанската дипломатическа мисия, са, че по един или друг начин „издаването на визи ще бъде по-трудно“ за руснаците отсега нататък.

Обработката на документи се възлага от испанското Министерство на външните работи на външна компания BLS International, която се определя като „официален партньор“ на десетки испански посолства в чужбина. Тази фирма, основана в Индия, получава заявленията и след това ги изпраща до консулството за одобрение. Тя работи и за други страни: само миналата година е генерирала нетна печалба от над 310 милиона долара , приблизително 260 милиона евро.