Тръмп с комплимент към принцеса Кейт: Красива си!

Доналд Тръмп пусна чара си в действия и веднага направи комплимент на принцесата на Уелс Кейт Мидълтън. Според източници американският президент дискретно е подшушнал на Кейт “Красива си” малко след пристигането си в кралската резиденция.

По време на държавното посещение Тръмп е придружаван от първата дама Мелания.

Семейство Тръмп излязоха от Marine One малко след обяд, докато президентът се ръкуваше с принца и принцесата на Уелс. Двойката размени няколко думи.

Поздравите между двойките бяха сърдечени, според четец по устните, който е предоставил подробности от разговора на Daily Mail.

Тръмп плесна Уилям по ръката и пошегувано каза: “Здравей, приятелю, как си?“.

“Радвам се да те видя“, каза Мелания Тръмп на Уилям, преди да се обърне към Кейт и да я попита: “Как си?“

Уилям постави ръка на гърба на Кейт и направи знак на двойката да започне да върви през поляната.

Уилям и Тръмп разговаряха, докато вървяха през поляната към входа, където ги чакаха крал Чарлз и кралица Камила.

Предполага се, че президентът е попитал Уилям как са децата му, а принцът на Уелс е отговорил, че са добре и вече посещават училище.

“Изумен съм“, добави Тръмп. “От известно време не си говорил с мен.“

Принц Уилям, обръщайки се към Кейт, се пошегува: “Липсваха му малките ни разговори.“

“Можем да поговорим сега, след като си тук“, добави Уилям.

“Имаме много неща за обсъждане и има много промени“, отговори Тръмп, според експерта по четене по устни Никола Хиклинг.

Първата дама носеше черна рокля и голяма шапка в цвят слива, докато кралицата избра синя рокля и синя шапка. Принцеса Кейт носеше тъмночервена рокля и червена очарователна шапка.

Кралски почетни гвардейци се подредиха на входа на замъка и след пристигането им свиреше музика.

Четиримата разговаряха кратко, докато силен вятър профуча през района, докато високопоставените лица се качваха на конските си карети.

41-изстрелен салют от шест оръдия от времето на Първата световна война беше изстрелян от Кралската конна артилерия на Кралския отряд, отбелязвайки безпрецедентно церемониално шоу за второто държавно посещение на президента в Съединените щати.

Шествието включваше три карети. Тръмп се возеше с крал Чарлз, Камила и Мелания се возеха във втората карета, следвани от Уилям и Кейт в третата.

Военният оркестър изсвири американския национален химн и други патриотични мелодии при пристигането на каретите.

Кралят, кралицата и семейство Тръмп стояха за кратко под шатра за официалната церемония по пристигането, поради лек, спорадичен дъжд в района.

Крал Чарлз позволи на Тръмп да върви пред него по време на проверката на охраната, тъй като той се усмихваше по време на церемонията по пристигането.

По-късно следобед семейство Тръмп ще посети параклиса “Сейнт Джордж“ в Уиндзор, където ще положат венец в гробницата на кралица Елизабет Втора.

Тази вечер семейство Тръмп ще се присъедини към членовете на кралското семейство в замъка Уиндзор за държавната вечеря, където президентът и кралят ще произнесат речи.

След като пренощува в Уиндзор, президентът ще се срещне с британския премиер Кийт Стармър в четвъртък, преди да даде съвместна пресконференция в края на деня.

Професионалните връзки на Тръмп и Чарлз се задълбочават чрез личен обмен. Тръмп похвали Чарлз като “велик и изключителен наследник“ след смъртта на кралица Елизабет, а Чарлз от своя страна изпрати лично писмо, когато Тръмп оцеля след опита за убийство на Бътлър.

Почитта на Тръмп към монархията произтича от шотландската му майка Мери Ан Маклауд Тръмп, тъй като той редовно говори за детските си спомени за това как майка му е гледала коронацията на кралица Елизабет по телевизията.

Тонът на посещението ще се различава значително, защото Чарлз е по-отворена и достъпна личност от върха на кралското достойнство на кралица Елизабет, казват запознати с кралското семейство източници.

На 77 години и борещ се с рак, царуването на краля може да е кратко, преди да предаде трона на най-големия си син.

По-видната роля на принц Уилям и Кейт в церемонията по пристигането сигнализира за бъдещето им като монарси.