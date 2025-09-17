Тръмп събира Републиканската партия на извънреден конгрес

Американският президент Доналд Тръмп обяви в публикация в TruthSocial, че републиканците ще проведат “междинен конгрес“ преди изборите догодина.

“Републиканците ще проведат междинен конгрес, за да покажат великите неща, които сме направили след президентските избори през 2024 г. Времето и мястото ще бъдат определени. Очаквайте скоро, ще бъде доста голямо събитие и много вълнуващо! Президент DJT“, написа Тръмп.

“Републиканската партия се справя наистина добре. Милиони хора се присъединиха към нас в стремежа ни да направим Америка отново велика. Спечелихме всеки аспект на президентските избори и въз основа на големия успех, който имаме, сме готови да спечелим голяма победа на междинните избори”, добави президентът, цитиран от The Hill.

Тръмп продължи да хвали усилията на Републиканската партия за набиране на средства и усилията на администрацията си да обърне действията, предприети от бившия президент Байдън по време на неговата администрация.

Говорител на Националния комитет на Демократическата партия заяви в изявление, че обмисля провеждането на голямо събиране преди междинните избори през 2026 г., за да се рекламират изгряващи звезди и кандидати за междинните избори, потвърждавайки предишни съобщения от Axios, че партията обмисля идеята.

“Американците навсякъде са ентусиазирани и готови да се борят срещу безразсъдната политика на Тръмп, включително неговото предателство по отношение на бюджета, което съкращава здравеопазването и хранителната помощ за милиони хора“, заяви говорителят на Националния комитет на Демократическата партия в изявление.

“За да покажем нашите страхотни кандидати, които се състезават нагоре и надолу в бюлетината, и да използваме невероятната енергия на обикновените хора, която вече виждаме, на масата са няколко варианта за следващата година, включително домакинство на мащабно събиране преди междинните избори“, добави говорителят.

Говорител на Националния комитет на Демократическата партия отговори на съобщението на Тръмп във вторник, заявявайки, че “имитацията е най-искрената форма на ласкателство“.