Новини

На косъм от трагедия: Air Force One на Тръмп за малко да се сблъска с пътнически самолет

Само бързата реакция на авиодиспечера е предотвратила самолетна катастрофа

17.09.2025 | 15:57 ч. Обновена: 17.09.2025 | 16:29 ч. 15
Reuters

Според съобщения, Air Force One е бил замесен в драма във въздуха с пътнически самолет, докато е превозвал президента на САЩ Доналд Тръмп до Великобритания във вторник.

Авиодиспечер е бил принуден да се намеси, когато е забелязал траекторията на джъмбо самолет на Spirit Airlines, приближаваща се към самолета на президента над Лонг Айлънд, съобщиха днес CBS и Bloomberg.

Полет 1300 на Spirit е пътувал от Форт Лодърдейл до Бостън, когато бързо реагиращият диспечер е забелязал, че височината им е сходна, а траекториите им са съвпадали над Ню Йорк.

Диспечерът повторил инструкциите на пилотите на Spirit Airbus SE A321 да коригират курса си. Служителят дори се наложило да повиши глас, когато никой от другата страна не е реагирал своевременно, според записи от liveatc.net.

Радар Air

Аудиото, споделено от @thenewarea51, показва как диспечерът казва на самолета Spirit да се спусне и да завие на двадесет градуса надясно. Гласът, принадлежащ на диспечера, след това издал команда “обърнете внимание“ и повторил инструкцията: “Завийте на двадесет градуса веднага“.

Отново, аудиото чува гласа, който казва на пилотите на Spirit да завият надясно “веднага“, предавайки “трафикът е от лявото ви крило на осем мили“.

“Сигурен съм, че можете да видите кой е“, добавил диспечерът и добавил: “Внимавайте за него - той е бял и син.“

Все по-раздразнен, той повтаря инструкция и казва: “Трябва да говоря с вас два пъти всеки път“, преди да повтори: “Обърнете внимание. Махнете се от iPad-а.“

Daily Mail се свърза със Spirit Airlines и Белия дом за коментар.

“Безопасността винаги е наш основен приоритет”, каза говорител на авиокомпанията заяви пред CBS News късно в понеделник и добави: “Полет 1300 на Spirit Airlines е следвал процедурите и инструкциите на контрола на въздушното движение (ATC) по пътя си към Бостън и е кацнал безпроблемно (в Бостън).

Предварителните данни от Flight Radar показват, че най-близкото разстояние, на което двата самолета са се доближили по сходящи траектории, е било около 11 мили.

Доналд Тръмп кацна безопасно в Лондон късно във вторник за историческо второ държавно посещение.

Крал Чарлз и кралското семейство ще разпрострат червения килим за президента, когато той пристигне в замъка Уиндзор с процесия с карети, салюти, военен прелет и пищен банкет.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Air Force One Доналд Тръмп самолет САЩ Великобритания сблъсък
