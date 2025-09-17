Кралското семейство посрещна Тръмп и първата дама в Уиндзор СНИМКИ

Reuters 1 / 5 / 5

Принцът и принцесата на Уелс лично посрещнаха Доналд и Мелания Тръмп в Уиндзор днес и така дадоха началото на историческото второ държавно посещение на президента на САЩ.

Принц Уилям и Кейт поздравиха семейство Тръмп в оградената градина в имението Уиндзор, когато хеликоптерът на президента Marine One пристигна малко след обяд. Двете двойки извървяха краткото разстояние, след което се срещнаха и с крал Чарлз Трети и кралица Камила пред Виктория Хаус.

Принцесата на Уелс беше забелязана да води непринуден разговор с първата дама на САЩ.

Кралицата прекара вчерашния следобед в почивка в замъка Уиндзор, след като се отказа от участие в погребението на херцогинята на Кент в катедралата Уестминстър, след като страдаше от остър синузит, но кралски помощници казаха, че се е възстановила, за да посрещне семейство Тръмп днес.

Първоначално графикът беше леко закъснял, като Тръмп пристигна в планирания час 11:55 часа.

Камила беше снимана облечена в ярко синя рокля в сапфирено цвят, съответстващо палто от Фиона Клеър и шапка от Филип Трейси, както и брошка от сапфири и диаманти. Кейт беше видяна в рокля на Емилия Уикстед, шапка от Джейн Тейлър и брошка от перо.

Взето е решение да се използва малко познатата Виктория Хаус в Кралските кухненски градини във Фрогмор като фон за началото на голямата офанзива на кралския чар.

Това предлага лично, семейно ориентирано посрещане, но също така включва помпозност, пищност и военната театралност, която Тръмп е известен, че обожава.

По време на пътуването на президента няма публични ангажименти, като се очаква хиляди да участват в големи протести срещу двудневния му престой.

Визитата на американския президент е под засилена охрана, като четирима арестувани са извършени близо до Уиндзор, след като снимки на г-н и покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн бяха проектирани върху замъка, припомня The Independent.

Президентът и първата дама Мелания Тръмп ще бъдат посрещнати и с военен парад – описан от Министерството на отбраната като най-голямата почетна гвардия на държавно посещение – както и с оръжейни салюти, съвместен американски и британски самолетен дефиле, шествие с карети и пищен държавен банкет.

Междувременно се очаква премиерът Киър Стармър да използва посещението, за да укрепи "специалните отношения“.

Процесионалният маршрут, който ще бъде затворен за обществеността, беше ограден от над 150 членове на въоръжените сили, включително Кралския флот, Кралската морска пехота, Британската армия и Кралските военновъздушни сили.

Каретите са планирани да преминат през портата “Джордж IV“ на замъка в 12:15 ч., готови за пълното церемониално посрещане в четириъгълника с почетна гвардия.

Държавните знамена на Гренадирската гвардия, Колдстриймската гвардия и Шотландската гвардия ще поздравят партито - за първи път три държавни знамена, а не само едно, ще бъдат на парад по подобен повод.

По време на посрещането ще бъдат изпълнени националните химни на Обединеното кралство и САЩ.

След това членовете на кралското семейство ще се присъединят към семейство Тръмп в Държавната трапезария, а посетителите ще могат да видят специална експозиция с предмети от Кралската колекция, свързани със САЩ, в Зелената салон.

В частен момент семейство Тръмп ще посети гробницата на покойната кралица Елизабет II в параклиса “Сейнт Джордж“ в Уиндзор и ще положи венец.

Предвидено е семейство Тръмп да се насладят на бляскав държавен банкет с речи в четвъртък вечерта.

“Президентът и първата дама са развълнувани, че принцесата на Уелс ще играе толкова важна роля в посещението им”, каза представител на първото семейство на САЩ.

“Включването на принцеса Кейт в толкова много събития по време на държавното посещение е чест. Семейство Тръмп много се надяваха тя да бъде част от посещението им, но нищо не беше потвърдено до тази седмица поради здравословното състояние на принцесата”, добавят от антуража на президента.

Утрешният график ще започне в Чекърс, където почетна гвардия от RAF Halton и гайдари ще посрещнат Тръмп преди срещата му с премиера сър Киър Стармър и съпругата му лейди Виктория. Очаква се президентът да разгледа лично архивите на сър Уинстън Чърчил, съхранявани в отстъплението за благосклонност и благосклонност в Бъкингамшир, преди двустранна среща с премиера и бизнес прием, организиран от канцлера.

Мелания ще остане в Уиндзор, където ще разгледа Къщата за кукли на кралица Мери и Кралската библиотека, преди да се присъедини към принцесата на Уелс за срещата на скаутите.

По-късно тя ще пътува до Чекърс, където тя и съпругът ѝ ще бъдат изпратени от сър Киър и лейди Виктория, заедно с лорд Чембърлейн, действащ от името на краля.

Визитата е безпрецедентен жест към американския лидер, първият осъден престъпник, станал американски президент, и противоречи на конвенцията, според която обикновено президенти от втори мандат пият чай или обядват с монарха.

И Джордж У. Буш, и Барак Обама вечеряха с кралицата по време на завръщането си във Великобритания след едно държавно посещение. Наследникът и предшественик Тръмп от втория му мандат, Джо Байдън, изобщо не предприе държавно посещение във Великобритания.

Тръмп ще пренощуват в Уиндзор, привилегия, предоставена за първи път на Роналд Рейгън през 1982 година.