Все повече случаи на западнонилска треска в Гърция, седем са починали

Топлото време създава условия комарите да пренасят вируса

18.09.2025 | 09:57 ч. Обновена: 18.09.2025 | 10:57 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Увеличават се случаите на заразени със западнонилска треска в Гърция. Двама са починалите в последната седмица, предаде кореспондентът на БНР.

В последната седмица двама души са починали и осем са настанени в болница със западнонилска треска.

От началото на годината вирусът взе седем жертви, съобщават от здравното министерство.

Регистрирани са случаи в 20 района на страната. Повечето от тях са в селата около Атина и Централна Гърция.

Топлото време създава условия комарите да пренасят вируса, коментират лекарите.

Според доклада на здравната организация вероятно заразените са много повече, но нямат симптоми и не се обръщат за лекарска помощ.

Починалите са на възраст над 65 години и имат хронични заболявания.

Здравните власти препоръчват дори и при слаби симптоми хората да се изследват, за да получат бърза медицинска помощ.

Препоръчва се да се ползват репеленти, както и мрежи против комари, а също да се избягват места, където има застояла вода.

 

