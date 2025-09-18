Все повече случаи на западнонилска треска в Гърция, седем са починали

Увеличават се случаите на заразени със западнонилска треска в Гърция. Двама са починалите в последната седмица, предаде кореспондентът на БНР.

В последната седмица двама души са починали и осем са настанени в болница със западнонилска треска.

От началото на годината вирусът взе седем жертви, съобщават от здравното министерство.

Регистрирани са случаи в 20 района на страната. Повечето от тях са в селата около Атина и Централна Гърция.

Топлото време създава условия комарите да пренасят вируса, коментират лекарите.

Според доклада на здравната организация вероятно заразените са много повече, но нямат симптоми и не се обръщат за лекарска помощ.

Починалите са на възраст над 65 години и имат хронични заболявания.

Здравните власти препоръчват дори и при слаби симптоми хората да се изследват, за да получат бърза медицинска помощ.

Препоръчва се да се ползват репеленти, както и мрежи против комари, а също да се избягват места, където има застояла вода.