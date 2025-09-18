IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
95-годишна преби до смърт съквартирантката си в бруклински старчески дом

Жертвата е 89-годишната Нина Кравцов

18.09.2025 | 12:02 ч. Обновена: 18.09.2025 | 12:48 ч. 7
Снимка: Reuters

95-годишна жена беше обвинена в убийство, след като се предполага, че пребила до смърт 89-годишната си съквартирантка в старчески дом в Бруклин.

Галина Смирнова е арестувана във вторник, 16 септември, във връзка със смъртта на Нина Кравцов. Ден по-късно, в сряда, 17 септември, тя се яви в съда и бе оставена в ареста. Срещу нея са повдигнати обвинения за убийство от втора степен и за незаконно притежание на оръжие от четвърта степен.

Според съдебна жалба, цитирана от People, полицията е била извикана в дома за възрастни "Seagate Rehabilitation and Nursing Center" в Кони Айлънд около 22:30 ч. в неделя, 14 септември. Свидетели твърдят, че намерили Кравцов в леглото, безжизнена, обляна в кръв, с дълбоки порезни рани по лицето и главата.

Същите свидетели посочват, че Смирнова била в банята с окървавена болнична престилка. Имала кръв по краката си и миела ръцете си в мивката.

Полицаите открили в стаята инвалидна количка, от която липсвали подкрачниците. Единият бил на пода, целият в кръв, а другият — захвърлен навън под прозореца.

Кравцов била откарана по спешност в болница "NYU Langone Hospital" в Бруклин, където е обявена за мъртва. Властите установили, че причината за смъртта е тежка травма от удари с твърд предмет.

Прокуратурата на Бруклин поиска психиатрична експертиза за Смирнова, но адвокатът ѝ се противопостави. Съдията, който гледа делото, не постанови преглед, потвърдиха от прокуратурата.

Адвокатът на Смирнова засега не е дал коментар. Според документите в затвора тя трябва да се яви отново пред съда в петък, но не е уточнено къде се намира в момента.

95-годишна старчески дом Убийство
