Италианец се опита да се самоубие, но вместо това загина жена, върху която падна

В Италия мъж е изправен пред обвинения в непредумишлено убийство, след като при опит за самоубийство скочи от балкона си и падна върху жена, която загина на място.
Жертвата е 83-годишната Франческа Мано, съобщават местни медии.
Инцидентът е станал в неделя, 14 септември, в жилищна сграда в Милано. Спасителните екипи пристигнали бързо, но Мано вече била мъртва, съобщават Rai News, Il Post, Il Mattino и агенция ANSA.
Разследването показва, че смъртта ѝ е настъпила, след като 70-годишен мъж от същата сграда се хвърлил от четвъртия етаж в двора, в очевиден опит да сложи край на живота си. В този момент жената се разхождала долу и била ударена челно от тялото му. Ударът е бил изключително силен, пише People.
Първоначално се предполагало, че става дума за двойно самоубийство, но скоро станало ясно, че Мано няма никаква връзка със скочилия. Той е оцелял, но е с множество фрактури на краката и е настанен в болница.
Местните власти вече са му повдигнали обвинения в непредумишлено убийство.
Франческа Мано живеела в сградата заедно със съпруга си. По думите на жена, която я познавала повече от 50 години, възрастната жена рядко излизала от дома си.
Аутопсията на Мано ще бъде извършена през следващите дни, съобщават от ANSA.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.