Италианец се опита да се самоубие, но вместо това загина жена, върху която падна

В Италия мъж е изправен пред обвинения в непредумишлено убийство, след като при опит за самоубийство скочи от балкона си и падна върху жена, която загина на място.

Жертвата е 83-годишната Франческа Мано, съобщават местни медии.

Инцидентът е станал в неделя, 14 септември, в жилищна сграда в Милано. Спасителните екипи пристигнали бързо, но Мано вече била мъртва, съобщават Rai News, Il Post, Il Mattino и агенция ANSA.

Разследването показва, че смъртта ѝ е настъпила, след като 70-годишен мъж от същата сграда се хвърлил от четвъртия етаж в двора, в очевиден опит да сложи край на живота си. В този момент жената се разхождала долу и била ударена челно от тялото му. Ударът е бил изключително силен, пише People.

Първоначално се предполагало, че става дума за двойно самоубийство, но скоро станало ясно, че Мано няма никаква връзка със скочилия. Той е оцелял, но е с множество фрактури на краката и е настанен в болница.

Местните власти вече са му повдигнали обвинения в непредумишлено убийство.

Франческа Мано живеела в сградата заедно със съпруга си. По думите на жена, която я познавала повече от 50 години, възрастната жена рядко излизала от дома си.

Аутопсията на Мано ще бъде извършена през следващите дни, съобщават от ANSA.