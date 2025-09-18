IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 77

Заместник-ръководителят на канцеларията на Путин е подал оставка

Формулировката е "по собствено желание"

18.09.2025 | 14:55 ч. Обновена: 18.09.2025 | 16:10 ч. 31
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Кремъл съобщи днес, че заместник-ръководителят на канцеларията на руския президент Дмитрий Козак е подал оставка по собствено желание, предадоха световните агенции.

"Мога да потвърдя, че Дмитрий Николаевич Козак наистина е подал оставка", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той уточни, че в документа е била вписана формулировката "по собствено желание".

Песков не коментира дали президентът Владимир Путин вече е подписал указ за отстраняването на Козак.

"Не сме публикували указ, няма такъв", посочи той. (БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Дмитрий Козак оставка канцелария на руския президент
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem