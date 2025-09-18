Заместник-ръководителят на канцеларията на Путин е подал оставка

Кремъл съобщи днес, че заместник-ръководителят на канцеларията на руския президент Дмитрий Козак е подал оставка по собствено желание, предадоха световните агенции.

"Мога да потвърдя, че Дмитрий Николаевич Козак наистина е подал оставка", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той уточни, че в документа е била вписана формулировката "по собствено желание".

Песков не коментира дали президентът Владимир Путин вече е подписал указ за отстраняването на Козак.

"Не сме публикували указ, няма такъв", посочи той. (БТА)