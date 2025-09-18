Жестокостта, която потресе света и разлюля властите в САЩ: Убийството на Ирина Заруцка

Светът бе разтърсен от престъпление, което се превърна в образец на жестокостта.

23-годишната украинска бежанка Ирина Заруцка, избягала от войната, за да започне нов живот в Съединените щати, бе убита по особено брутален начин – посред бял ден, в претъпкан влак в Шарлът, Северна Каролина. Нападението, извършено хладнокръвно, в гръб и без предупреждение, остави младото момиче да издъхне пред очите на десетки пътници. Всички потръпнаха от кадрите, които бързо обиколиха социалните мрежи.

И така, последното нещо, което Ирина прави в този свят, е да плаче съвсем сама.

В интернет хората пишат с гняв и тъга: "Тя не трябваше да умира така. Последното ѝ действие не биваше да бъде самотно отчаяно плачене, докато всички гледат."

Престъплението провокира политическа престрелка в САЩ

На 22 август Заруцка бе намушкана смъртоносно във врата, докато се вози във влак, от 34-годишния Декарлос Браун-младши – бездомник с психични проблеми и дълго криминално досие, включващо грабежи, кражби и взлом. Тя пристига в Америка през 2022 г., заедно с майка си и братята и сестрите си, бягайки от войната в Украйна, която избухна с руската инвазия на 24 февруари. Семейството ѝ я описва като "талантлива и страстна артистка, която бързо прегърна новия си живот в САЩ".

Браун бе арестуван и обвинен в предумишлено убийство, а срещу него бяха повдигнати и федерални обвинения за "причиняване на смърт в система за масов транспорт". Това го прави потенциален кандидат за смъртно наказание. Главният прокурор Пам Бонди заяви, че ще настоява за максималната присъда, подчертавайки, че "той никога повече няма да види светлината на деня като свободен човек".

Шокиращите кадри от убийството, разпространени миналия петък, наляха масло в огъня и подновиха обществените спорове за нивата на престъпност в САЩ.

"Ужасяващото убийство на Ирина е пряко следствие от провалените мекушави политики, които поставят престъпниците преди невинните хора", заяви Бонди.

Федералните прокурори в Северна Каролина отхвърлиха обвиненията, че използват случая за политическа демонстрация.

Но транспортният министър Шон Дъфи бе още по-рязък: "Ако кметовете не могат да опазят влаковете и автобусите си, не заслужават и цент от парите на данъкоплатците."

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че кръвта на Заруцка е "по ръцете на Демократите, които отказват да вкарат лошите хора в затвора".

За Тръмп убийството на Заруцка се превърна в политически дар в стремежа му да изпрати войски във Вашингтон и Лос Анджелис, за да „разчисти“ градската престъпност – въпреки че местните власти се противопоставят на такава намеса, посочвайки, че престъпността там всъщност намалява.

Ксения Михалчук, 33-годишна фармацевтка, също смята, че убийството е символ на бездействието на Вашингтон спрямо руската агресия срещу Украйна още от 2014 година.

"Това е точно, което Съединените щати правят с Украйна вече 11 години – всички просто гледат как ние бавно умираме", казва тя.

Инцидентът затвърди и усещането на много украинци, че въпреки икономическата и политическа мощ, САЩ са "несигурна" държава с повсеместно въоръжено насилие и с неработещо здравеопазване.

"Съединените щати са много опасна държава. Това е като тежък трудов лагер – здравеопазването е непосилно скъпо, наркомани и бездомници има на всеки ъгъл, а президентът им не е напълно с всичкия си", споделя Леонид Лемешев, 62-годишен пчелар край Киев.

Украйна си мълчи?

Убийството ѝ беше широко отразено и в Украйна.

Любов, млада украинка, която живее в Северна Каролина, казва, че не е изненадана от убийството на 23-годишната си сънародничка.

"Колкото и ужасно да звучи, нападението беше просто още едно потвърждение на моите страхове", споделя тя пред Al Jazeera, визирайки нарастващото насилие в щата.

Любов отбелязва и мълчанието на украинските власти, включително президента Володимир Зеленски, дори след като убийството на Заруцка, очевидно се превърна във водеща тема и предмет на ожесточени спорове между Републиканци и Демократи по въпросите за расата и престъпността.

По думите ѝ украинските власти изглежда са решили да останат настрана и да не участват в американските вътрешнополитически борби, възприемайки случая като вътрешен проблем на САЩ.

"Мисля, че от украинска страна Зеленски е зает с други неща, а това са въпроси и проблеми на Америка. Нека американската страна да се оправи – да прати повече полиция, да упражни повече контрол, всичко това е върху плещите на американската държава“, казва тя, като помолила фамилията ѝ да не бъде публикувана, защото има роднини в Украйна и се страхува от репресии заради критиките си към властта.

Политологът Вячеслав Лихачов обясни пред Al Jazeera, че Украйна "няма традиция да пази двупартийно равновесие и да стои настрана от американските партийни сблъсъци".

По думите му, Зеленски може да се наложи да направи публичен коментар, за да успокои Тръмп и поддръжниците му.

"Не изключвам възможността, когато този информационен ураган стигне до украинското правителство, те да кажат нещо приятно за ушите на Републиканците. И това ще е напразно, според мен, защото ксенофобската част от Републиканците не може да бъде спечелена толкова лесно, а Демократите ще запомнят и ще го използват срещу нас", казва Лихачов.