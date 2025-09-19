75% от румънците смятат, че войната в Украйна засяга страната им в голяма степен

Почти 75% от румънците смятат, че войната в Украйна засяга страната им в много голяма и сравнително голяма степен, според барометъра Informat.ro - Inscop Research, проведен между 1 и 9 септември.

Директорът на Inscop Ремус Щефуряк обясни, че резултатите от проучването показват, че тревожността на румънците е причинена главно от два ефекта, като първият е „сигурността на страната под риск от разширяване на конфликта“, а вторият е икономическата криза - цените на енергията, инфлацията и др.

„75% от румънците смятат, че войната в Украйна засяга Румъния в много голяма и сравнително голяма степен. Мненията са равномерно разпределени между различните социално-демографски групи, което показва, че последиците от конфликта, предизвикан от Русия, се усещат дълбоко от румънското население. Състоянието на тревожност на гражданите е причинено главно от два ефекта: сигурността на страната пред лицето на риска от разширяване на конфликта и, съответно, икономическата криза (цени на енергията, инфлация)“, обясни Щефуряк.

Той добави, че „гласоподавателите на Социалдемократическата партия, жените, хората над 60 години, жителите на Букурещ и големите градове, както и хората с висше образование са по-загрижени за риска от разширяване на конфликта, докато гласоподавателите на AUR, младите хора на възраст 18-29 години, хората с начално образование, жителите на селските райони и държавните служители са по-загрижени от средното население за икономическите последици от войната (инфлация, цени на енергията, икономическа криза“).

39,6% от анкетираните смятат, че войната в Украйна засяга Румъния в много голяма степен, 35,3% в сравнително голяма степен, 11,2% в малка степен, 11,3% в много малка степен или изобщо не засяга. 2,7% не знаят или не отговарят.

Вярвам, че войната в Украйна

засяга много силно и в доста голяма степен Румъния: 73% от избирателите на Социалдемократическата партия, 78% от избирателите на Националната национална партия, 69% от избирателите на USR и 77% от избирателите на AUR, съответно 72% от мъжете и 78% от жените, 69% от младите хора под 30 години, 76% от тези между 30 и 44 години, 75% от хората между 45 и 59 години и 76% от тези над 60 години. 69% от хората с начално образование, 76% от тези със средно образование, 79% от тези с висше образование, 79% от жителите на Букурещ, 70% от тези в градските райони с над 90 хиляди жители, 75% от тези в малките градски райони и 76% от тези в селските райони, съответно 76% от държавните служители и 79% от работещите в частния сектор смятат, че войната в Украйна засяга Румъния в много голяма и доста голяма степен.

Вярвам, че войната в Украйна засяга Румъния в малка или много малка степен/изобщо не

20% от избирателите на PSD, 22% от избирателите на PNL, 30% от избирателите на USR и 20% от избирателите на AUR, съответно 26% от мъжете и 19% от жените, 31% от младите хора под 30 години, 22% от тези между 30 и 44 години, 19% от хората между 45 и 59 години и 21% от тези над 60 години. 26% от хората с начално образование, 22% от тези със средно образование, 19% от тези с висше образование, 20% от жителите на Букурещ, 27% от тези в градските райони с над 90 хиляди жители, 22% от тези в малките градски райони и 21% от тези в селските райони, съответно 22% от държавните служители и 21% от работещите в частния сектор смятат, че въздействието на войната в съседната страна върху Румъния не е чак толкова голямо.

Опасения относно войната в Украйна

На въпроса какво ги тревожи най-много относно войната в Украйна, 43,5% от румънците споменават сигурността на Румъния и риска от разширяване на конфликта, 36,2% - икономическата криза (цени на енергията, инфлация), 8,5% - стабилността на Европейския съюз и НАТО, 7,5% - положението на украинските бежанци в Румъния. 0,7% посочват нещо друго, а 3,7% не знаят или не отговарят.

Гласоподавателите на Социалдемократическата партия, жените, хората над 60 години, жителите на Букурещ и големите градски райони са категориите от населението, които са най-загрижени за сигурността на Румъния и риска от разширяване на конфликта.

Икономическата криза се споменава особено от: гласоподавателите на AUR, младите хора под 30 години, хората с начално образование, жителите на селските райони и държавните служители.

Данните са събрани между 1 и 9 септември 2025 г. с помощта на интервю чрез въпросник. Данните са събрани с помощта на метода CATI (телефонни интервюта), като обемът на простата, стратифицирана извадка е 1103 души, представителни за значими социално-демографски категории (пол, възраст, професия) за неинституционализираното население на Румъния на възраст 18 и повече години. Максимално допустимата грешка на данните е ± 2,95%, при ниво на доверие от 95%.