Нов тест на основната американска ракета "въздух-въздух" постига рекордно голямо попадение

Въздушните сили на САЩ проведоха най-дългия въздушен бой в историята, използвайки ракетата AIM-120, на която разчитат САЩ и техните стратегически партньори по целия свят като основен клас противовъздушно оръжие извън визуалния обхват на Западния блок, пише MWM.

Производителят на ракетата Raytheon обяви постижението на 16 септември, като модернизацията на ракетата беше тествана в базата на ВВС Еглин през есента на 2024 г., като за изстрелване беше използван изтребител F-22. Потвърдено бе удължения профил на полета на AIM-120, като потвърди, че новите модернизации по програмата Form, Fit, Function Refresh (F3R) са успешни в значителното подобряване на нейните характеристики. Тестваният вариант е новата AIM-120D3, която беше разработена през 2010-те години специално в отговор на напредъка в способностите на Китай в областта на ракетите въздух-въздух, най-значително развитието на PL-15 за оборудване на новите изтребители J-20 от пето поколение.

Въведена в експлоатация през 1991 г., обхватът на AIM-120 първоначално беше ограничен до приблизително 70 километра, като основното й предимство пред предшестващата я от епохата на войната във Виетнам AIM-7 беше въвеждането на активно, а не полуактивно радарно насочване, което намали зависимостта от насочването от съпровождащия самолет. Значителните недостатъци на AIM-7 както по време на войната във Виетнам, така и по време на войната в Залива през 1991 г. направиха въвеждането на AIM-120 в експлоатация много добре дошло развитие.

Програмата за ракети беше счетена за особено спешна поради новите усъвършенствани възможности на ракетите въздух-въздух R-27ER/ET, разположени по това време на основния изтребител за въздушно превъзходство на Съветския съюз Su-27. Днес обхватът на AIM-120D3 се оценява на почти три пъти по-голям от този на оригиналния вариант AIM-120A с най-новите подобрения, което ефективно допълва значително повишените нива на ситуационна осведоменост на новите изтребители от пето поколение F-35, които формират елита на американските и съюзническите флоти. F-35 е много по-способен от предишните самолети да насочва ракети към много отдалечени цели.

Остава значителна вероятност софтуерните промени, направени с цел удължаване на обхвата на AIM-120D, да са се възползвали от научноизследователската и развойна дейност, извършена за производството на нов, по-способен клас ракети въздух-въздух, AIM-260. Разработката на новата ракета започна през 2017 г. специално в отговор на въвеждането от Китай на новата PL-15 и се съобщава, че тя е близо до влизане в серийно производство. Въпреки подобрения си обхват, остава несигурно доколко обхватът на AIM-120D се доближава до този на много по-новите PL-15 и AIM-260.

Въпреки че Русия остава зад САЩ и Китай по отношение на възможностите на своите ракети „въздух-въздух”, страната наскоро въведе в експлоатация новата R-77M, която имаше по-голям обхват от AIM-120D преди последните софтуерни ъпгрейди. Последните ъпгрейди може да помогнат за осигуряване на продължаващо предимство по отношение на обхвата спрямо руските изтребителни единици, дори и за единици, които не са оборудвани с AIM-260. Очаква се AIM-120 да продължи да бъде затруднена от редица недостатъци в сравнение с по-новите класове ракети, най-вече липсата на радар с активно електронно сканиране (AESA) в търсача, което прави ракетата по-уязвима на заглушаване и с намалена способност да се фиксира върху стелт цели. Счита се, че PL-15 и AIM-260 интегрират такива радари.