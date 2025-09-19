IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 7

Разберете повече за прекрасните деца на Елън Помпео, звездата от "Анатомията на Грей"

Актрисата сияе извън екрана – да бъде майка на трите си деца е най-важната роля и истинското ѝ вдъхновение

19.09.2025 | 03:00 ч. Обновена: 19.09.2025 | 05:16 ч. 9
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Елън Помпео е не само любимата д-р Мередит Грей от хитовия сериал, но и горда майка на три невероятни деца – Стела Луна, Сиена Мей и Илай Кристофър.

Актрисата и съпругът ѝ, музикалният продуцент Крис Айвъри, са семейство от 2007 г. и поставят децата си в центъра на всичко.

Стела Луна – голямата мечтателка

Най-голямата дъщеря на Елън, Стела Луна, е родена през 2009 г. и още от малка проявява интерес към медицината.

Обожава да посещава снимачната площадка на „Анатомията на Грей“, което е истинско вълнение за тийнейджърката. Стела често придружава майка си на бляскави събития като наградите „Еми“ и модни ревюта на Dolce & Gabbana.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Елън Помпео
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem