Разберете повече за прекрасните деца на Елън Помпео, звездата от "Анатомията на Грей"

Елън Помпео е не само любимата д-р Мередит Грей от хитовия сериал, но и горда майка на три невероятни деца – Стела Луна, Сиена Мей и Илай Кристофър.

Актрисата и съпругът ѝ, музикалният продуцент Крис Айвъри, са семейство от 2007 г. и поставят децата си в центъра на всичко.

Стела Луна – голямата мечтателка

Най-голямата дъщеря на Елън, Стела Луна, е родена през 2009 г. и още от малка проявява интерес към медицината.

Обожава да посещава снимачната площадка на „Анатомията на Грей“, което е истинско вълнение за тийнейджърката. Стела често придружава майка си на бляскави събития като наградите „Еми“ и модни ревюта на Dolce & Gabbana.

