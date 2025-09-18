Южна Корея пуска по вода най-мощния си боен кораб

Вторият разрушител клас KDX-III Batch-II от клас Jeongjo the Great беше спуснат на вода на 17 септември, за да служи във ВМС на Република Корея. Военният кораб Dasan Jeong Yakyong се гордее с възможности, които са сред най-добрите сред всички надводни бойни кораби в света, пише MWM.

С водоизместимост от около 12 000 тона, класът разрушители е втори по размер след китайския клас Type 055 и е с приблизително 24 процента по-голям от 9700-тонните кораби клас Arleigh Burke на ВМС на САЩ. Сред най-забележителните характеристики на новите кораби е използването на комбинация от произведени в САЩ Mk 41 и местни вертикални системи за изстрелване KVLS и KVLS-II, включително 48 клетки Mk 41, 16 клетки K-VLS и 24 клетки KVLS-II. Очаква се клетките Mk 41 да поберат противобалистични ракети SM-3 и SM-6, като последните са способни да осигуряват и ограничена противокорабна атака с малък обсег. Междувременно KVLS интегрира местни ракети земя-въздух с по-малък обсег, докато клетките KVLS-II носят местни ракети земя-въздух с голям обсег L-SAM и се очаква по-късно да приемат балистични ракети.

Задвижвани от четири газотурбинни двигателя и две спомагателни задвижващи системи, корабите от клас "Чонджо Велики" са силно фокусирани върху отбраната от балистични ракети, което отразява предизвикателствата пред сигурността на Южна Корея, породени от огромния, все по-разнообразен и усъвършенстван арсенал от балистични ракети на Северна Корея.

Системите KVLS и KVLS-II са проектирани да поберат бъдещите поколения противобалистични ракети-прехващачи, тъй като южнокорейската индустрия постепенно се очертава като световен лидер в технологиите за противоракетна отбрана с планирани нови класове прехващачи. Тестването на ракети с хиперзвукови планируващи апарати от 2021 г. насам в Северна Корея породи опасения, че съществуващите противоракетни отбранителни системи ще бъдат неадекватни, за да осигурят цялостна защита, и постави значителни нови предизвикателства пред планирането на противоракетната отбрана.

Очаква се новият военен кораб да премине през морски изпитания, преди да се присъедини към ВМС в края на 2026 г. "Дасан Чон Якьонг“ ще укрепи позициите на южнокорейския флот от разрушители, който се смята за четвъртия най-боеспособен в света след този на Съединените щати, Китай и Япония.