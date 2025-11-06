Влиятелна съдийка в САЩ кара в насрещното мъртво пияна

Влиятелна жена съдия от Айова е обвинена в шофиране в нетрезво състояние, след като свидетели твърдят, че е карала в грешната посока по магистралата, докато е била в безсъзнание зад волана, съобщи Асошиейтед прес.

Адриа Кестър, главен съдия на Втория съдебен окръг на щата, е била освободена от затвора в окръг Бун в сряда сутринта, показват съдебните документи.

В наказателната жалба се посочва, че шофьори са се обадили на 911 след 20:00 часа във вторник вечерта, за да съобщят за пикап, който се движи бавно в насрещното движение по магистрала 30 в близост до Бун. Един от свидетелите е съобщил, че шофьорът изглеждал в безсъзнание и се бил свлякъл върху волана, като е карал в средната лента на магистралата.

В жалбата се посочва, че свидетел излязъл от колата си, за да провери състоянието на шофьора, но не могъл да отвори вратата, а колата все още се движела бавно в разделителната ивица. Свидетелят казал на полицията, че се наложило да се качи през задния прозорец, за да паркира пикапа GMC Canyon Denali 2026 и да изгаси двигателя.

Заместник-шериф от офиса на шерифа на окръг Бун е казал, че е намерил Кестър на шофьорското място, изглеждаща силно опиянена и нестабилна. Той е написал, че 55-годишната Кестър не е могла да ходи сама и е била откарана с линейка за лечение.

(БТА)