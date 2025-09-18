Напрежение: Кралицата в опит да изключи снаха си от разговор с Мелания

Неловък момент между кралица Камила и Кейт Мидълтън беше заснет от камери по време на официалното им държавно посещение с първата дама Мелания Тръмп.

43-годишната принцеса на Уелс беше погълната от разговор със съпругата на президента Доналд Тръмп, 55-годишна, когато 78-годишната кралица се появи, за да инструктира Мидълтън да продължи, на което тя се подчини.

Във видеото, заснето в сряда, 17 септември, Тръмп и съпругата му бяха посрещнати от принц Уилям и Мидълтън в замъка Уиндзор, за да започнат еднодневното си посещение във Великобритания.

След първоначалния поздрав, Уилям и Мидълтън заведоха семейство Тръмп на среща с крал Чарлз и кралица Камила пред Виктория Хаус.

Монархът поздрави Тръмп и първата дама с любезност, както направиха и личните им секретари, сър Клайв Алдъртън и Софи Деншам, преди разговорите да бъдат прекъснати.

Президентът Тръмп започна да говори с крал Чарлз и принц Уилям, докато Камила се обърна към Мелания.

След това Мидълтън се приближи до свекърва си и започна разговор с първата дама. Кралица Камила изглеждаше не на място, оглеждайки се неловко, докато Мидълтън и Мелания говореха. Няколко кратки мига след началото на разговора им, кралицата сякаш направи знак на принцеса Кейт да се присъедини с небрежно движение на ръката си. Мидълтън разбра посланието ясно и силно.

Тя бързо приключи разговора си с Мелания и се върна при съпруга си, оставяйки кралица Камила да проведе личен разговор с първата дама, докато групата разчистваше път за карети с коне, които да ги отведат до замъка Уиндзор.

Това не беше единственото странно взаимодействие, откакто Тръмп кацнаха във Великобритания.

Мнозина твърдяха, че президентът и съпругата му са нарушили кралския протокол, когато не са направили реверанс, докато са поздравявали краля и кралицата. Изглежда обаче, че това не е така. “Няма задължителни правила за поведение при среща с член на кралското семейство, но много хора желаят да спазват традиционните форми“, според официалния уебсайт на кралското семейство.

“За мъжете това е поклон на врата (само от главата), докато жените правят малък реверанс. Други предпочитат просто да се ръкуват по обичайния начин“, се казва още в сайта.

Тръмп също попадна в заглавията, възхищавайки се на красотата на Мидълтън, след като пристигна в замъка Уиндзор.