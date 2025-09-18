Доналд Тръмп за Путин: Наистина ме разочарова

Доналд Тръмп обвини Владимир Путин, че го е “подвел“ в стремежа му за мир в Украйна, като се присъедини към Киър Стармър в оказването на натиск срещу бруталното нахлуване на Русия.

Президентът използва пресконференция с премиера по време на държавното си посещение във Великобритания, за да се нахвърли върху кремълския тиранин, дни след като оръжията му нарушиха въздушното пространство на НАТО в Полша.

Мирно споразумение изглежда не е по-близо въпреки месеците на преговори, водени от Вашингтон, а ултиматумите и крайните срокове на Тръмп към руския лидер да се ангажира с предложенията са отминали без очевидни последици.

На въпрос дали преговорите са се изчерпали, президентът на САЩ заяви, че хора “биват убивани и чувствам, че имам задължение да ги уредя поради тази причина“.

Говорейки в Чекърс за този конфликт и боевете в Газа, Тръмп каза, че “работи много усилено“, добавяйки, че ситуацията е “сложна, но ще се осъществи“. Тръмп каза, че е смятал, че войната в Украйна ще бъде “най-лесната“ за разрешаване, но Владимир Путин “наистина ме разочарова“ след инцидента от миналата седмица, при който множество руски дрони бяха свалени от силите на НАТО.

“Той наистина ме разочарова... Мислех, че може да е сред най-лесните от групата. Искам да кажа, че убива много хора и губи повече хора, отколкото, знаете, убива. Честно казано, руските войници биват убивани с по-висока скорост от украинските войници.“ Но, да, той ме разочарова”, каза Тръмп след срещата със Стармър.

Британският премиер заяви пред репортери, че двете държави “работят заедно, за да сложат край на убийствата в Украйна“.

“През последните дни Путин показа истинското си лице, като предприе най-голямата атака от началото на инвазията, с още повече кръвопролития, още повече убити невинни и безпрецедентни нарушения на въздушното пространство на НАТО“, каза той.

“Това не са действия на някой, който иска мир. И така, днес обсъдихме как можем да изградим допълнително отбраната си, за да подкрепим Украйна и решително да увеличим натиска върху Путин, за да го накараме да се съгласи на мирно споразумение, което ще бъде трайно”, добави Стармър.

Изтребителите Typhoon от базата RAF Coningsby в Линкълншир ще се присъединят към мисията на НАТО “Eastern Sentry“, прелитайки над Полша заедно със самолети от Дания, Франция и Германия. Те ще бъдат подкрепени от самолет за зареждане с гориво във въздуха Voyager от базата RAF Brize Norton в Оксфордшир.

Тръмп предположи, че руският президент Владимир Путин е започнал войната, защото “не е уважавал ръководството на Съединените щати“ по това време.

“Ако бях президент, това никога нямаше да се случи и не се случи в продължение на четири години. Хората, повечето хора, са съгласни. Не се случи, нито пък беше близо до това да се случи. Говорих с президента Путин за Украйна, тя беше зеницата на окото му. Казвал съм го много пъти, беше, но той никога нямаше да направи това, което направи, освен ако не уважаваше ръководството на Съединените щати”, каза още американският президент.

“Милиони хора загинаха в тази война, милиони души, и те не са американци, те са войници, предимно войници, както знаете, войниците биват убивани на нива, невиждани от Втората световна война насам. Но те биват убивани и аз чувствам, че имам задължението да уредя това поради тази причина”, каза още Тръмп.