IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 134

Ново земетресение в Камчатка, издадено е предупреждение за цунами

То е с магнитут 7,8 по скалата на Рихтер

18.09.2025 | 23:03 ч. Обновена: 18.09.2025 | 23:52 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Земетресение с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер е регистрирано край бреговете на Камчатка в Далечния изток на Русия в петък, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS). Трусът идва дни след друго силно земетресение в района.

Земетресението е ударило на 128 километра източно от руския град Петропавловск-Камчатски и е било на малка дълбочина от 10 километра, което е накарало Тихоокеанския център за предупреждение за цунами на САЩ да издаде предупреждение за възможни опасни вълни по близките брегове.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Камчатка земетресение цунами предупреждение
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem