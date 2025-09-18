Ново земетресение в Камчатка, издадено е предупреждение за цунами

Земетресение с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер е регистрирано край бреговете на Камчатка в Далечния изток на Русия в петък, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS). Трусът идва дни след друго силно земетресение в района.

Земетресението е ударило на 128 километра източно от руския град Петропавловск-Камчатски и е било на малка дълбочина от 10 километра, което е накарало Тихоокеанския център за предупреждение за цунами на САЩ да издаде предупреждение за възможни опасни вълни по близките брегове.