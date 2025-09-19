Доналд Тръмп показва на Стармър кой е шефът

Доналд Тръмп каза на британският премиер Киър Стармър да се обади на военните, за да спрат лодките или рискува Великобритания да бъде “унищожена отвътре“ от нелегална имиграция.

Президентът на САЩ, чийто строг граничен контрол е намалил нелегалната миграция до почти нула, заяви, че Обединеното кралство сега е изправено пред “много подобен“ проблем в Ла Манша и трябва да предприеме много по-твърди действия.

На съвместна пресконференция с премиера, състояла се в Чекърс, Тръмп приветства “невероятната връзка“ между Великобритания и САЩ - и говори надълго за любовта си към “тези красиви острови“. Американският президент предупреди, че Великобритания не може да си позволи да продължи с мекия си подход към кризата с Ла Манша и не се съгласи с позицията на домакина си по редица въпроси.

Тръмп заяви, че огромен брой чуждестранни престъпници, гангстери и психиатрични пациенти са влизали нелегално в САЩ, докато той не предприе драстични действия, включително депортиране на някои в адски затвори в Ел Салвадор.

Президентът, чиято майка е родена в Шотландия, добави: “Мисля, че вашата ситуация е много подобна. Има хора, които идват, и аз казах на премиера, че ще го спра, и няма значение дали ще извикате военните, няма значение какви средства ще използвате. Това разрушава държавите отвътре.“

Стармър настоя, че лейбъристите приемат кризата с Ла Манша сериозно. Той каза, че няма “сребърен куршум“, но разтръби факта, че първият мигрант най-накрая е бил изпратен обратно във Франция в четвъртък по нова сделка "един влиза, друг излиза“ след повече от 30 хиляди пристигащи тази година.

Британският премиер също така се сблъска с критики от страна наТръмп относно Газа, нулевото потребление на нетни емисии и петрола от Северно море.

Двамата лидери дадоха 45-минутна пресконференция в резиденцията на премиера в провинцията.

Брифингът в четвъртък в историческата Голяма зала в Чекърс се проведе в края на двудневно държавно посещение, по време на което Тръмп беше обсипан с помпозност и церемонии, включително бляскав банкет в замъка Уиндзор.

Даунинг стрийт от дни се притесняваше, че събитието ще бъде засенчено от противоречията около решението на сър Киър да уволни лорд Манделсън заради приятелството му с известния педофил Джефри Епстийн. Тъй като президентът Тръмп също е изправен пред въпроси у дома относно собствените му минали връзки с Епстийн, въпросът имаше потенциал да създаде дипломатическа катастрофа.

Когато въпросът за лорд Манделсън беше повдигнат, в последния въпрос на пресконференцията, и двамата мъже изглеждаха отчаяни да продължат напред възможно най-бързо.

“Всъщност не го познавам. Чувал съм това“, каза непринудено Тръмп и добави: “Мисля, че може би министър-председателят би бил по-добре да говори за това. Това беше избор, който той направи, и аз не знам.“

Обръщайки се директно към Стармър, Тръмп попита: “Какъв е вашият отговор на това?“

“Много е просто. Миналата седмица излезе наяве известна информация, която не беше налична, когато той беше назначен, и аз взех решение по въпроса и това е много ясно”, отговори британският премиер.

Нова сделка с британците

Политическият център на пътуването беше нова технологична сделка, която ще накара американските фирми да налеят милиарди паунда в изграждането на инфраструктурата за изкуствен интелект в Обединеното кралство. Тръмп повтори предупрежденията на индустрията, че манията на лейбъристите по Net Zero може да остави Обединеното кралство неспособно да посрещне огромните енергийни нужди на сектора.

Той каза, че сделката ще гарантира, че Обединеното кралство ще има “сигурен и надежден доставчик с най-добрия хардуер и софтуер за изкуствен интелект в света“. Но предупреди, че енергийните доставки на Обединеното кралство може да се наложи да се “удвоят“, за да се справят и постави под въпрос дали възобновяемата енергия може да отговори на търсенето.

“Не се занимаваме с вятърна енергия, защото вятърът е бедствие. Честно казано, това е много скъпа шега”, каза мнението си Тръмп.

Призовавайки Стармър да последва примера му, той каза, че Северно море е “феноменален актив“, призовавайки премиера да започне да използва ресурсите му.

Премиерът, който заяви, че иска да намали сметките за енергия, настоя, че Обединеното кралство ще продължи да използва петрол и газ "в продължение на много години“. Но добави: "Трябва също така да комбинираме това с възобновяеми енергийни източници.“

Тръмп изглеждаше загрижен и искаше да избегне противоречията, след като стана първият президент на САЩ, на когото бе оказана честта да направи второ държавно посещение

Фокус върху Украйна и Близкия изток

Той даде да се разбере, че не одобрява плана на Киър Стармър за официално признаване на Палестина, като заяви, че фокусът трябва да бъде върху оказването на натиск върху Хамас да освободи останалите заложници, заловени при атаките на 7 октомври.

“Имам несъгласие с премиера по този въпрос“, каза Тръмп без заобикалки.

Киър, който се очаква да признае Палестина през следващите дни, настоя, че ходът е част от “процес“, който в крайна сметка може да доведе до решение за две държави. Той настоя, че ходът не е награда за Хамас и заяви, че терористичната групировка не може да има никаква роля в управлението на независима палестинска държава.

Двамата лидери прекараха един час в разговори на четири очи в Чекърс в четвъртък, с фокус върху Украйна и Близкия изток.

Американският президент Тръмп подчерта раздразнението си от Путин за това, че не се е ангажирал със сериозен мирен процес, казвайки, че се чувства “предаден“.

Тръмп също така оказа натиск върху европейски страни, като Унгария и Словакия, да спрат да купуват руски петрол и газ.

"Готов съм да правя и други неща, но не когато хората, за които се боря, купуват петрол от Русия. Ако цената на петрола падне, много просто Русия ще се примири”, каза Тръмп.

“Това е война, която можеше да бъде трета световна война”, призна Тръмп, но добави, че опасността от това вече е преминала.