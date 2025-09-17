Спрете Тръмп, спрете фашизма: Хиляди излязоха на протест в Лондон СНИМКИ

Снимка:БГНЕС 1 / 16 / 16

Хиляди хора се събраха по улиците на централен Лондон за основния протест на организацията „Спрете Тръмп“ в сряда следобед. Много от тях държаха плакати, изразяващи гняв и разочарование от широк спектър от политически въпроси, от климатичния срив и правото на аборт до геноцида в Газа, ядрено разоръжаване, монархията, възхода на реформите и расизма. Обикновени плакати показваха лозунги с надписи „накарайте замърсителите да плащат“, „не на расизма, не на Тръмп“, „спрете въоръжаването на Израел“ и „спрете Тръмп, спрете фашизма“.

Други протестиращи предприеха креативни подходи, включително една жена, облечена като Статуята на свободата, държейки книга с надпис „статуята на отнемането на свободи“, друга активистка влачеше чучело на Тръмп по земята, а един човек беше облечен в костюм, наподобяващ надуваемия дирижабъл с бебето Тръмп от протеста през 2018 г., стискайки списък, озаглавен „Досиетата на Епщайн“, в който са изброени предполагаемите замесени лица в трафика на хора.

Протестиращи, които говориха с The Guardian, казаха, че участват, за да покажат раздразнението си от Киър Стармър и правителството на Обединеното кралство, както и гнева си от известността на Доналд Тръмп на световната сцена и въздействието на неговите разделящи политики.

Една учителка по рисуване от южен Лондон е нарисувала на ръка плакат с портрети на Стармър и Тръмп, в който се казва, че „умилостивяването на омразата дава сила на фашистите“. Тя каза, че иска да изпрати послание до Стармър, че е разочарована от лейбъристкото правителство и че решението му да покани Тръмп на второ държавно посещение е „ужасяващо“.

Тя е била вдъхновена от баща си от Южна Африка да се присъедини към протеста, предвид евентуалното въздействие, което гражданското неподчинение е оказало върху края на апартейда. Тя каза пред Guardian:

„Каквото и да може да направи широката общественост, дори това да означава да излезеш на протест и просто да маршируваш и да повишаваш гласа си – колкото и малък да е той, е по-добре от нищо.“

Клоуи Еванс е пътувала от Дорсет, за да изрази опасенията си относно отстъплението, което според нея администрацията на Тръмп оказва върху правата на жените, включително преследването на аборти и изнасилвания. Тя каза:

"Трябва да покажем на американските граждани, че все още имат приятели тук, които мислят за тях. И правим всичко възможно, за да окажем натиск върху правителството ни да предприеме действия."

Сам Уайнстийн, американец, който живее в Лондон от 2012 г., се присъедини към протеста, за да представлява Международната еврейска антиционистка мрежа. Той каза:

"Възмутен съм, че дори биха обмислили да поканят Тръмп в тази страна. Откога избираме осъдени престъпници и откога им позволяваме да управляват света?"

Джон, който е израснал в южните щати на САЩ, каза, че е видял отблизо възхода на движението „Направи Америка велика отново“ (Make America Great Again) и се опасява, че сега „наблюдаваме възхода на фашизма“, като уроците от миналия век все повече се забравят. Той пътува от Борнемут, за да държи плакат, на който пишеше, че е бил „радикализиран“ от Тръмп, защото никога преди не се е чувствал толкова мотивиран да участва в политиката.