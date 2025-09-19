НАТО е вдигнала самолети да прихванат руските изтребители в Естония

АТО заяви, че е вдигнала във въздуха самолети, за да прехванат руски изтребители, нарушили естонското въздушно пространство, обвинявайки Москва в „безразсъдно поведение“.

„По-рано днес руски самолети нарушиха естонското въздушно пространство. НАТО реагира незабавно и прехвана руския самолет“, публикува говорителят на алианса Алисън Харт в X. „Това е пореден пример за безразсъдното руско поведение и за способността на НАТО да отговори“.

В петък три руски военни самолета бяха навлезли в естонското въздушно пространство, където останаха общо 12 минути. „Русия вече четири пъти тази година е нарушавала въздушното пространство на Естония, което е абсолютно неприемливо. Но днешното нахлуване – три изтребителя наведнъж – е безпрецедентна демонстрация на дързост,“ заяви външният министър Маргус Цахкна, цитиран от Си Ен Ен.

Върховният дипломат на ЕС Кая Калас обвини Москва в „изключително опасна провокация. Тя предупреди в X, че последното руско нарушение на източния край на НАТО „допълнително ескалира напрежението в региона“, добавяйки, че „ЕС е напълно солидарен с Естония“. | БГНЕС, АФП