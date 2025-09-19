IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 94

НАТО е вдигнала самолети да прихванат руските изтребители в Естония

Три изтребителя наведнъж – е безпрецедентна демонстрация на дързост, заяви министър Маргус Цахкна

19.09.2025 | 19:48 ч. Обновена: 19.09.2025 | 19:59 ч. 5
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

АТО заяви, че е вдигнала във въздуха самолети, за да прехванат руски изтребители, нарушили естонското въздушно пространство, обвинявайки Москва в „безразсъдно поведение“. 

„По-рано днес руски самолети нарушиха естонското въздушно пространство. НАТО реагира незабавно и прехвана руския самолет“, публикува говорителят на алианса Алисън Харт в X. „Това е пореден пример за безразсъдното руско поведение и за способността на НАТО да отговори“.

Свързани статии

В петък три руски военни самолета бяха навлезли в естонското въздушно пространство, където останаха общо 12 минути. „Русия вече четири пъти тази година е нарушавала въздушното пространство на Естония, което е абсолютно неприемливо. Но днешното нахлуване – три изтребителя наведнъж – е безпрецедентна демонстрация на дързост,“ заяви външният министър Маргус Цахкна, цитиран от Си Ен Ен. 

Върховният дипломат на ЕС Кая Калас обвини Москва в „изключително опасна провокация. Тя предупреди в X, че последното руско нарушение на източния край на НАТО „допълнително ескалира напрежението в региона“, добавяйки, че „ЕС е напълно солидарен с Естония“. | БГНЕС, АФП

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

НАТО руски изтребители Естония
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem