Отбелязваме международния ден на мира

Днес е Международният ден на мира. Той се отбелязва от 2002 г. с резолюция на Общото събрание на ООН, приета през септември 2001 г., с призив за прекратяване на огъня и отказ от насилие в света. От 1982 г. до 2001 г. денят е третият вторник на септември, според резолюция на Общото събрание на ООН от 30 ноември 1981 г.

През 2002 г., когато е първото отбелязване на деня след приемането на втората резолюция, тогавашният генерален секретар на ООН Кофи Анан апелира за 24 часа мир в целия свят.

Международният ден на мира през 2025 година е под мотото “Действай сега за мирен свят". “В период на турбулентност, смут и несигурност е от съществено значение всеки да предприеме конкретни действия за постигане на мир”, се посочва на сайта на ООН. От мироопазващите на първата линия на конфликтите през членовете на общността до учениците в класните стаи по целия свят – всеки има своята роля.

Трябва да говорим срещу насилието, омразата, дискриминацията и неравенството; да проявяваме уважение и да приемаме разнообразието на нашия свят, отбелязват от организацията. Те посочват различни начини всеки да се включи– разговори за необходимостта от разбирателство и против насилието, доброволна работа в общността, противопоставяне на дискриминационен език на работното място, проверка на фактите, преди да се разпространяват в социалните мрежи. / БТА