Dior, Burberry: Кметицата на Париж харчи държавни пари за висша мода

Лявата кметица на Париж е подложена на критики заради твърдения, че е поискала над 10 500 паунда за дизайнерски рокли, след като се е опитала да скрие разходите си. Разгневени критици заявиха, че 66-годишната Ан Идалго, която е на поста от 2014 г., злоупотребява с парите на данъкоплатците, след като бяха разкрити подробности за луксозните ѝ разходи през няколко години на поста.

Твърди се, че 66-годишната кметица е похарчила 5500 паунда за чифт рокли Dior миналата година, 2700 паунда за палто Burberry през 2023 г. и 977 паунда за блуза Dior през 2021 г.

Около 73 400 паунда са били похарчени както за дрехи, така и за пътни разходи, според разписки, получени по искане за свобода на информацията от Civic Transparency, група за борба с корупцията, след като родената в Испания кметица отказа да бъде прозрачна с твърденията си за разходи.

Идалго защити поведението си, като твърди, че покупките са били легитимни, предвид нейната роля, която изисква чести пътувания и представляване на Париж на официални ангажименти.

Това е третият път от 2014 г. насам, в който кметицата отказва да разкрие своите пътни, кулинарни и развлекателни разходи, според Mediapart.

Разкритията идват едва след продължителен правен спор между Идалго и антикорупционната асоциация, която разкри серия от предполагаемите разписки на Идалго в драматична поредица от публикации в X.

Идалго участва в “многобройни официални мероприятия през цялата година“, заяви офисът ѝ на фона на негативната реакция от опозиционните партии. “Тя приема държавни лидери и чуждестранни делегации.“

Нейните модни покупки включваха и артикули от по-малко луксозни марки, купени в магазини около кметството. Но някои от разходите бяха декларирани за луксозни стоки и пътувания, които поне отчасти са били направени по лични причини, твърдят нейните критици.

Пол Хате, вицепрезидентът на дясноцентристката опозиция в съвета, каза: “Никой бизнесмен няма право да декларира тоалетите си като професионален разход. Плащаме от години за лукса, в който кметът си позволява. Това вече не е република. Това е княжество“.

Това не е първият път, когато кметът, която беше кандидат на Социалистическата партия на президентските избори през 2022 г., е подложена на критики заради използването на публични средства за лични разходи.

Друга антикорупционна група заведе наказателна жалба срещу Идалго миналата година, след като тя беше обвинена в злоупотреба с пари на данъкоплатците, което доведе до полицейски обиски в офисите ѝ.

Прокурорите потвърдиха тази седмица, че разследването все още продължава.

В края на 2023 г. тя беше обвинена и в това, че е похарчила 52 000 паунда, за да отиде на работа в Таити, което след това е удължила за двуседмична почивка.

Кметът получи още повече критики, когато публикува свои снимки в социалните мрежи, на които кара колело край Сена, създавайки впечатлението, че е в столицата, когато всъщност е във Френска Полинезия.

Министърът на културата Рашида Дати, лидер на консервативната опозиция в общинския съвет, традиционно обвинява кмета в “нечестна дейност“, твърдейки, че трябва да се започне разследване.

Но Дати също е в хватката на собствения си скандал. Френските прокурори за борба с корупцията са в процес на разследване на твърдения, че тя не е била прозрачна относно бижута и часовници на стойност над 349 000 паунда в декларация за имущество, която всички членове на кабинета са длъжни да подадат.

Дати, която е фаворит в анкетите за мястото на Идалго като кмет догодина, е получила скъпите бижута като подарък от бившия си приятел Анри Прольо, бивш ръководител на енергийната група EDF.