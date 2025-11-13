Обвиниха Обама в унищожаване на национална забележителност

Какъв американски президент би разрушил ценна част от американската история, за да построи паметник за себе си? Това се питат много жители на Чикаго – и те не говорят за разрушаването на Източното крило на президента Тръмп, за да направи място за бална зала на Белия дом.

Местните жители все още се опитват да осмислят президентския център "Обама“ на стойност 850 милиона долара, наречен "Обамалиск“, чиято копка беше открита в историческия парк "Джаксън“ в Чикаго през 2021 г. и ще бъде завършен следващата пролет.

"Обама не бива да строи дворец за себе си, крепост насред обществен парк. Това е просто противно на това, в което си мислех, че вярва“, каза пред The New York Post известният чикагски архитект Греъм Балкани, самоопределящ се като прогресивен либерал.

"За съжаление, толкова много хора в Чикаго не искаха да кажат истината на властта – особено когато тази власт беше Обама", казва още архитектът.

Докато много жители на квартала колебливо одобриха Президентския център (не библиотека), много историци, защитници на културата и архитекти от Чикаго остават възмутени.

"Винаги го виждам като кенотаф, надгробен камък, крепост на кръстоносците в бруталистичен стил“, каза пред The New York Post У. Дж. Т. Мичъл, историк на изкуството в Чикагския университет, за огромната, 73-метрова кула от бежов бетон и камък.

Това определено не е красива сграда. Нейната монументалност нарушава духа на демократичния градски парк, в който се намира, проектиран от архитекта-визионер Фредерик Лоу Олмстед.

"Обамалиск"

Фондация "Обама“ погълна 20 акра от защитения и забележителен парк "Джаксън“, който е вписан в националния регистър на историческите места, за проекта.

The ‘Obamalisk’ Rises on Chicago’s South Side https://t.co/MHi35LEwnH via @NYTimes — Ray Long (@RayLong) October 19, 2025

Паркът, сгушен до езерото Мичиган, е проектиран от Олмстед – човекът, който, заедно с Калвърт Вокс, проектира Централния парк в Ню Йорк – за Световното изложение в Чикаго през 1893 г., събитие, определящо нацията, на което се приписва поставянето на съвременния Чикаго на картата.

Действията на фондация "Обама“ са в противоречие с работата на Олмстед, демократизираща идеята за обществен парк, според Мичъл.

"Олмстед трансформираше дизайна на парка от английско имение, което винаги беше белязано от замъка или някаква великолепна сграда, за да обозначи феодалния господар, притежаващ тази земя“, каза Мичъл пред The ​​Post.

Архитектът вярваше, че "това е обществена земя, тя е собственост на всички. Не трябва да има големи паметници или монументални сгради, защото става дума за хората“, продължи Мичъл.

"Най-ужасното нещо беше, когато започнаха да изсичат хиляда здрави вековни дървета. Бях там, за да го документирам. Това се стори екологична катастрофа за много хора“, добави Мичъл.

Проектът предизвика недоумение още от самото начало. Докато Чикаго изглежда естествен дом за паметника на Обама, бившият президент направи такса от града срещу две други места – Ню Йорк и Хавай – за домакинство на неговия център.

Посетителите на Центъра „Обама“ ще имат достъп до някои дигитализирани архиви.

"Нашата мисия във Фондация "Обама“ е да вдъхновяваме, овластяваме и свързваме хората, за да променят света си“, се казва в уебсайта на Центъра.