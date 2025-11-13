Китайският президент Си Дзинпин отмени участието си в срещата на Г-20

Китайският президент Си Дзинпин отмени участието си във форума Г-20 в Южна Африка на водещите световни икономики. Преди това колегите му от САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин също обявиха, че няма да присъстват, съобщава ДПА.

Премиерът Ли Цян ще представлява Пекин на форума.

Това означава, че за първи път от създаването на Групата президентите на трите най-могъщи страни от Г-20 – САЩ, Русия и Китай, няма да присъстват на годишната ѝ среща на върха.

Русия ще бъде представлявана от зам.-началника на президентската администрация Максим Орешкин. Тръмп планираше да бъде представляван от вицепрезидента Джей Ди Ванс, но наскоро заплаши да бойкотира форума, защото обвинява Южна Африка в убийства на бели фермери и незаконно конфискуване на земята им. Той не предостави никакви доказателства за това.

Г-20 се състои от 19 държави, плюс Европейския и Африканския съюз. В числото на членовете влизат големи западни демокрации като САЩ, Германия и Великобритания, но и авторитарни държави като Русия, Китай и Саудитска Арабия.

Срещата на върха на Г-20 в Южна Африка ще се състои на 22 и 23 ноември.