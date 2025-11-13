Смущаващо: Неквалифициран пилот превозвал пътници на самолет с фалшиви документи

Доклад твърди, че неквалифициран капитан е летял с пътнически самолети из Европа в продължение на месеци, след като е фалшифицирал сертификати, за да представи квалификацията си. Предполагаемият измамник е пилотирал самолети със стотици пътници на борда за литовската авиокомпания Avion Express.

Според Aero Telegraph, въздушният превозвач е потвърдил това.

Мъжът е втори пилот и според съобщенията е получил позицията си на капитан, използвайки фалшиви сертификати. Поредполага се, че неквалифираният преди това е летял като първи пилот на индонезийската авиокомпания Garuda.

Работодателят на измамника, Avion Express, е така наречената авиокомпания за мокър лизинг, специализирана в предоставянето на самолети с пълен екипаж на други авиокомпании (включително LOT, easyJet и Sun Express).

Според компанията, тя разполага с флотилия от над 50 самолета, предимно A320 и A321, които летят до дестинации по целия свят.

"Разследването по случая е отговорност на Avion Express и все още не е приключило – в момента чакаме изясняване на фактите", казва говорителка на Eurowings пред BILD.

Литовската авиокомпания разследва пилота.

Говорителка на Avion Express заяви пред Aero Telegraph: "Компанията наскоро разбра за непроверена информация относно професионалния му опит. Започнато е вътрешно разследване, което продължава".

Авиокомпанията също така подчерта, че процедурите ѝ за набиране на персонал отговарят на всички авиационни разпоредби.

"Безопасността и спазването на изискванията остават наши основни приоритети“, добавиха от компанията.

Avion Express все още не е предоставила допълнителни подробности.

Аналогични случаи

Това се случва, след като миналата година полет на Alaska Airlines беше принуден да се отклони, след като пилот призна, че "не е квалифициран“ за кацане.

Полет 3491, изпълняван от партньора на Alaska, SkyWest, излетя от Сан Франциско с курс към Джаксън Хоул, Уайоминг, на 8 август 2024 г. Но преди да успее да се приземи, пилотът обяви, че ще трябва да се отклони към Солт Лейк Сити, Юта, "поради липсата на необходимата квалификация“, според пътниците в самолета.

Данните за проследяване от FlightAware показват, че самолетът се е насочил към Джаксън Хоул, преди да направи няколко кръга и да се оттегли към Солт Лейк Сити, на 290 мили разстояние.

Летище Джаксън Хоул е известно с това, че е трудно за кацане поради планинската си надморска височина, късата писта и условията на срязване на вятъра, което означава, че има допълнителни изисквания към пилотите.

Някои пилоти може да имат разрешение за кацане само при условия на неограничена видимост и ограничена височина на челните места, известни като CAVU.

След смущаващото признание, пилотът е направил „походка на срама“ от самолета, за да вземе багажа си от задната част на самолета, съобщи Cowboy State Daily.