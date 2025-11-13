IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
КЗК образува три открити производства срещу Столична община за почистване

13.11.2025 | 19:27 ч. Обновена: 13.11.2025 | 19:27 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открити производства срещу Столична община по жалби на фирми за почистване. Решенията за образуване на открити производства са публикувани на интернет страницата на Комисията.
КЗК образува открито производство срещу Столична община по жалба на Консорциум „Чистота Средец“ срещу решението за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по седем обособени позиции.

Производство е образувано по жалба е подадена от „Нелсен - Чистота“ ЕООД срещу решението на Столична община за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по седем обособени позиции.

Трето открито производство срещу Столична община КЗК е образувала по жалба на Консорциум „Почистване Триадица“ срещу решението за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по седем обособени позиции.

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

