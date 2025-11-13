IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Арестуваха ясновидка в Сидни заради измама за близо 50 млн. долара

Убеждавала клиенти да взимат заеми, като предсказвала, че в бъдещето им има милиардер

13.11.2025 | 18:37 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Петдесет и три годишна жена, която се представя за фън шуй учител и ясновидка, е арестувана по обвинение за организиране на престъпна схема, с която са измамени множество уязвими клиенти за милиони долари, съобщи днес австралийската полиция, цитирана от ДПА.  

Твърди се, че жената „се е възползвала от уязвими клиенти във виетнамската общност, като ги е убеждавала да вземат заеми, самата тя взимайки дял, въз основа на предсказанието си, че в бъдещето им има „милиардер“, съобщи полицията на Нов Южен Уелс.

Двадесет и пет годишна жена също е арестувана и обвинена в подпомагане на схемата, която възлиза на 70 милиона австралийски долара (46 милиона щатски долара), по оценки на полицията.

Двете жени са арестувани вчера на адрес в Сидни, откъдето полицията е иззела и „финансови документи, мобилни телефони, друга електроника, луксозни чанти, 40-грамово златно кюлче на стойност 10 000 долара и 6600 долара в казино чипове“.

Петдесет и три годишната жена е обвинен в 39 престъпления, включително умишлено участие в дейности на престъпна група, нечестно получаване на финансова облага и умишлено използване на приходи от престъпна дейност с намерение за укриване.

По-младата жена бе обвинена в престъпления, включително нечестно получаване на финансова облага и безразсъдно боравене с приходи от престъпна дейност с намерение за укриване.

Арестите им са част от по-широко разследване на синдикат за многомилионни измами и пране на пари, действащ в Сидни, което вече доведе до повдигане на обвинения срещу 17 души.

„Това, което започна като разследване за измамно финансиране на автомобили, се разшири до разкриването на един от най-сложните синдикати за финансови престъпления, които съм виждал в кариерата си начело на отдела за финансови престъпления“, каза високопоставеният полицейски служител Гордън Арбиня.

„Нашите детективи работиха неуморно, за да разкрият мрежа, която не само е насочена към финансови институции, но и е манипулирала уязвими лица за лична изгода“, добави Арбиня.
(БТА)
 

