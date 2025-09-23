Пилоти и диспечери в шок: Самолет обърка пистата в Ница, едва не се блъсна в друг

Самолет, кацащ в южния френски град Ница, е мина на метри от самолет на EasyJet, готвещ се за излитане, което довело до спешно разследване на инцидента.

Пътниците на борда на Airbus на EasyJet, чакащи в началото на пистата, за да започнат излитането си, са чули рева на приближаващия тунизийски самолет Nouvelair, който е използвал пълна мощност, за да избегне сблъсък.

Властите съобщиха, че пилотите на тунизийския Airbus са се опитали да кацнат на грешната писта на летище Ница Кот д'Азур, което има две близки успоредни писти.

Прокурорите в Ница са започнали наказателно разследване, за да установят отговорността. Прокуратурата заяви, че полицията за въздушен транспорт ще разследва причините за инцидента, за да повдигне евентуални обвинения за небрежно застрашаване на живота. Разследването ще се проведе успоредно с разследването на произшествието и инцидента в гражданската авиация.

Филип Табаро, френският министър на транспорта, заяви, че "сблъсък с участието на два самолета на авиокомпаниите Nouvelair и EasyJet е бил избегнат на косъм".

Той каза, че е "незабавно разпоредил" разследване от отдела за разследване на авиационни инциденти (BEA). Инцидентът се е случил в 23:30 ч. в неделя по време на силен дъжд на крайбрежното летище, третото най-натоварено във Франция.

Ако са били пълни, двата самолета е можело да превозват повече от 300 пътници.

Ръководството на летището обвини пилотите на Airbus на Nouvelair, полет BJ586 от Тунис, като заяви пред вестник Nice Matin:

"Изглежда, че пилотът на Nouvelair е допуснал грешка".

Това засили спекулациите, че приближаващият самолет е объркал паралелните писти на Ница, разположени на земя, изградена в Средиземно море. Единствената друга потенциална причина би била грешка на контролната кула, която разрешава кацането на самолетите.

Данните от полетите показват, че тунизийският Airbus се е приближавал към писта 04 вдясно, която се простира на североизток, и почти е докоснал земята, след което прекъснал кацането. Вижда се как Airbus-ът на EasyJet чака на същата писта, след което я напуска и се връща обратно към терминала. Тунизийският самолет е прелетял и след това е кацнал на паралелната писта 04 вляво.

Пилотите на полет 4706 на EasyJet до Нант са били толкова шокирани, че са отказали да продължат полета. Той е бил отменен и пътниците са били изпратени по домовете си. 29-годишният пътник Еърард каза:

"Самолетът се канеше да излети, когато чухме огромен шум от двигатели точно до него."

Капитанът е бил във видимо състояние на шок, когато е излязъл от пилотската кабина и е казал на пътниците, че "катастрофата е била избегната на три метра", каза Еърард пред вестник Le Figaro. Капитанът е казал, че инцидентът е по вина на другия самолет, добави той.

BEA заяви, че събитието е квалифицирано като "сериозен инцидент". И двата самолета бяха приземени, а следователите взеха черните кутии с бордовите регистратори. Те ще интервюират пилотите и авиодиспечерите и ще проучат лошите метеорологични условия.

Агенцията предупреди да не се правят преждевременни заключения относно това, което е един от най-близките сблъсъци между самолети в Европа от години. Служител на BEA обаче потвърди пред френски медии, че самолетът се е приближил до грешната писта.

Объркването между паралелните писти е причинило многобройни инциденти в миналото, но съвременните технологии и по-високата пилотска дисциплина са намалили опасността.

Преди две седмици два самолета Airbus на EasyJet бяха замесени в инцидент в Базел, на швейцарско-френската граница. Разследващите разследват защо пристигащ полет от Будапеща е бил толкова близо до кацане, че диспечерите са наредили на друг полет на EasyJet, излитащ за Палма де Майорка, да натисне рязко спирачките си, докато е достигал скорост за излитане на същата писта.

Сблъсък на пистата между два Boeing 747 на Канарските острови през 1977 г. уби 583 души в най-смъртоносната авиационна катастрофа в историята. Оттогава в Европа е имало три катастрофални сблъсъка на самолети, два от които в Русия, при които загинаха 427 души.

Френските авиодиспечери стачкуват и протестират през последните две години, оплаквайки се, че нямат достатъчно персонал и са претоварени с работа.