IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 2

След индикация за пожар: Самолет на "Юнайтед Еърлайнс" бе приземен аварийно, двама са ранени

Общо 142-ма пътници и членове на екипажа са били евакуирани чрез аварийни пързалки

12.09.2025 | 23:22 ч. Обновена: 13.09.2025 | 00:47 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Общо 142-ма пътници и членове на екипажа са били евакуирани чрез аварийни пързалки от самолет на американската авиокомпания "Юнайтед Еърлайнс" на международното летище "Кансай" в град Осака в Япония около 19:30 ч. местно време (13:30 ч. българско), съобщи японската държавна телевизия Ен Ейч Кей (NHK).

Двама души са получили леки наранявания при аварийното кацане на самолета, изпълняващ полет 32 от международното летище "Нарита" в Токио до град Себу във Филипините, предаде агенция Киодо.

Самолетът "Боинг 737" (Boeing 737) на "Юнайтед Еърлайнс" е бил отклонен от курса си, след като индикаторът за пожар в товарното отделение се е активирал по време на полета над Тихия океан, отбелязват Ройтерс и БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

самолет
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem