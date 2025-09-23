Арестуваха мъж, насочил лазер към хеликоптера на Тръмп

Мъж беше арестуван по федерално обвинение за престъпление във Вашингтон, окръг Колумбия, след като се твърди, че е насочил червен лазерен показалец към Marine One, докато той е прелитал над него, превозвайки президента Доналд Тръмп.

Джейкъб Самюъл Уинклер е обвинен в насочване на лазерен показалец към самолет - престъпление, което носи максимална присъда от пет години затвор, според АР.

Служителят на Тайните служби Диего Сантяго е бил на патрул в събота близо до Белия дом, осигурявайки траекторията на президентския хеликоптер, когато е забелязал Уинклер, който е бил без риза и е говорил сам на себе си, според наказателна жалба, получена от Fox News Digital.

Когато полицаят насочил фенерчето си, за да го огледа по-отблизо, Уинклер насочил лазер към лицето на Сантяго, дезориентирайки го за кратко. Според наказателното обвинение, Уинклер насочил лъча към нисколетящия самолет Marine One, който излитал от Белия дом и превозвал президента.

"При приближаването си [Уинклер] погледна нагоре, насочи същия червен лазерен показалец към Marine One и активира червения лазерен лъч", е отбелязано в наказателната жалба.

В наказателната жалба се отбелязва, че това движение е представлявало “опасност“ както за Marine One, така и за всички на борда на хеликоптера. То е представлявало риск от слепота от светкавица и дезориентация на пилота и е изложило Marine One на по-голям риск от сблъсък.

Според жалбата, Уинклер е бил незабавно задържан с белезници и е направил изявления, включително “Трябва да се извиня на Доналд Тръмп“ и “Извинявам се на Доналд Тръмп“.

Разследващите са иззели червената лазерна показалка от Уинклер като доказателство, заедно с нож с фиксирано острие с размери около три инча.

По-късно Уинклер заяви, че не е знаел, че е незаконно да се насочва лазерът към Marine One.

"Той каза, че насочва лазера към всякакви неща, като например знаци “Стоп", отбелязва се в доклада