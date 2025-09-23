Белият дом потвърди, че ще има среща Тръмп-Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и президентът Володимир Зеленски ще се срещнат лице в лице на 23 септември в Ню Йорк, обяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит по време на брифинг за пресата. Срещата ще се проведе в кулоарите на 80-то Общо събрание на ООН, което се очаква да събере лидери от близо 150 държави.

Украинският президент Володимир Зеленски вече е в Ню Йорк. Той е в американския град заедно с първата дама Олена Зеленска, съобщава Kyiv independent.

“Заедно с първата дама на Украйна и екипа пристигнахме в Ню Йорк, за да участваме в Общото събрание на ООН. Нуждаем се от подкрепата на нашите партньори. И такава нова подкрепа определено ще бъде резултат от тази дипломатическа седмица”, написа Зеленски в социалните мрежи.

Together with the First Lady of Ukraine @ZelenskaUA and our team, we have arrived in New York to take part in the UN General Assembly, the first leaders’ summit of our Coalition for the Return of Ukrainian Children, and the annual Crimea Platform Summit, which in 2025, for the… pic.twitter.com/xEobCrAgFC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2025

В допълнение към срещата си със Зеленски, Тръмп ще проведе двустранни разговори с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, аржентинския президент Хавиер Милей и висши представители на Европейския съюз.

Президентът на САЩ ще свика и многостранна среща на върха с лидери от Катар, Саудитска Арабия, Индонезия, Турция, Пакистан, Египет, Обединените арабски емирства и Йордания.

Очаква се Тръмп да произнесе реч по време на откриването на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, добави Ливит.

Последната лична среща между Тръмп и Зеленски се състоя на 17 август по време на събиране на европейски представители в Белия дом, само два дни след срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска.

Според Укринформ се очаква Зеленски да присъства на откриването на дебата на високо ниво, който започва в 9:00 ч. източно време (16:00 ч. киевско време).

В същия ден президентът на Украйна и първата дама Олена Зеленска ще участват в среща на Международната коалиция за завръщане на украинските деца, където се очаква да говорят Зеленски и канадският премиер Марк Карни.

Следобед, с участието на украинския президент, ще се проведе среща на високо ниво на Съвета за сигурност на ООН, на която ще бъде обсъдена войната на Русия срещу Украйна. Тя ще започне в 16:00 ч. (23:00 ч. киевско време).