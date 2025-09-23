IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Белият дом потвърди, че ще има среща Тръмп-Зеленски

Зеленски вече е в Ню Йорк, придружаван от първата дама Олена

23.09.2025 | 10:08 ч. Обновена: 23.09.2025 | 10:12 ч. 0
EPA/БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и президентът Володимир Зеленски ще се срещнат лице в лице на 23 септември в Ню Йорк, обяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит по време на брифинг за пресата. Срещата ще се проведе в кулоарите на 80-то Общо събрание на ООН, което се очаква да събере лидери от близо 150 държави.

Украинският президент Володимир Зеленски вече е в Ню Йорк. Той е в американския град заедно с първата дама Олена Зеленска, съобщава Kyiv independent.

“Заедно с първата дама на Украйна и екипа пристигнахме в Ню Йорк, за да участваме в Общото събрание на ООН. Нуждаем се от подкрепата на нашите партньори. И такава нова подкрепа определено ще бъде резултат от тази дипломатическа седмица”, написа Зеленски в социалните мрежи.

В допълнение към срещата си със Зеленски, Тръмп ще проведе двустранни разговори с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, аржентинския президент Хавиер Милей и висши представители на Европейския съюз.

Президентът на САЩ ще свика и многостранна среща на върха с лидери от Катар, Саудитска Арабия, Индонезия, Турция, Пакистан, Египет, Обединените арабски емирства и Йордания.

Очаква се Тръмп да произнесе реч по време на откриването на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, добави Ливит.

Последната лична среща между Тръмп и Зеленски се състоя на 17 август по време на събиране на европейски представители в Белия дом, само два дни след срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска.

Според Укринформ се очаква Зеленски да присъства на откриването на дебата на високо ниво, който започва в 9:00 ч. източно време (16:00 ч. киевско време).

В същия ден президентът на Украйна и първата дама Олена Зеленска ще участват в среща на Международната коалиция за завръщане на украинските деца, където се очаква да говорят Зеленски и канадският премиер Марк Карни.

Следобед, с участието на украинския президент, ще се проведе среща на високо ниво на Съвета за сигурност на ООН, на която ще бъде обсъдена войната на Русия срещу Украйна. Тя ще започне в 16:00 ч. (23:00 ч. киевско време).

