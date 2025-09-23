Кортежът на Тръмп блокира Макрон на нюйоркска улица ВИДЕО

Еманюел Макрон беше блокиран по улиците на Ню Йорк, след като полицията блокира пътища, за да направи път за кортежа на Доналд Тръмп.

В широко разпространено видео френският президент излезе от автомобила си, обади се на американския си колега и шеговито го помоли да "разчисти пътя".

Макрон току-що беше напуснал Общото събрание на ООН, където призна палестинска държава в реч в понеделник. Но в сцена на пълен контраст той беше видян възмутено да спори с полицай, настоявайки да бъде пропуснат през барикадите.

Извинявайки се, полицаят обяснява, че пътищата са затворени, за да се направи място за президентския кортеж на г-н Тръмп. Президентът е в Ню Йорк преди обръщението си към ООН във вторник.

"Ако не виждате [кортежа], пуснете ме да мина", каза г-н Макрон, надвесен над металната ограда.

Принуден да чака, той се обажда на Тръмп. “Хей, как си? Познай какво, чакам на улицата, защото всичко е замръзнало заради теб!“, каза Макрон в шеговит стил на Тръмп.

🚨 LMAO! In NYC for the UN, police halted French President Macron’s motorcade for President Trump… …Macron calls Trump and it appears he was just told to walk, because he just starts walking multiple blocks 47 is way more important, Macron 🤣🔥 pic.twitter.com/LiKxq1PM14 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 23, 2025

По-късно видео го показва как върви по улицата към френското посолство, все още разговаряйки по телефона с Тръмп. По време на импровизираната си обиколка на Манхатън, френският президент позира за снимки с минувачи.

Привидно веселият разговор между двамата лидери идва в напрегнат момент във френско-американските отношения, след като Макрон се противопостави на Тръмп, за да признае палестинската държава.

В дългоочакваната си реч на срещата на върха, бойкотирана от САЩ и Израел, Макрон предупреди, че мирът вече не може да чака, тъй като “ние сме на мигове от това да не можем да го завземем“.

Макрон играе важна роля в кампанията за признаване на палестинска държава от редица страни и речта му дойде ден след като Великобритания, Канада и други западни съюзници направиха същия исторически ход в неделя.

Тръмп преди това осъди признаването като “награда за Хамас“. Когато Макрон за първи път обяви намерението си да направи това през юли, Тръмп го отхвърли като сценичен трик.