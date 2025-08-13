IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мексико екстрадира в САЩ 26 затворници, свързани с наркокартели

Министерството на правосъдието на САЩ е изискало екстрадицият

13.08.2025 | 07:23 ч. Обновена: 13.08.2025 | 08:44 ч. 0
БГНЕС

Мексико обяви, че е екстрадиралов САЩ над 20 затворници, издирвани от американските власти по подозрения в членство в наркокартели, предаде Ройтерс.

Прехвърлянето става в контекста на нарастващия натиск от страна на правителството на американския президент Доналд Тръмп да бъдат разбити влиятелните престъпни организации за наркотрафик в Мексико, отчита БТА.

Мексиканските власти са екстрадирали 26 затворници, издирвани от Вашингтон за връзки с групи за разпространение на наркотици, обявиха в съвместно изявление канцеларията на главния прокурор и министерството на сигурността на Мексико.

Те уточниха, че Министерството на правосъдието на САЩ е изискало екстрадицията, обявявайки, че няма да иска смъртни присъди за обвиняемите.

