Мексико екстрадира в САЩ 26 затворници, свързани с наркокартели

Мексико обяви, че е екстрадиралов САЩ над 20 затворници, издирвани от американските власти по подозрения в членство в наркокартели, предаде Ройтерс.

Прехвърлянето става в контекста на нарастващия натиск от страна на правителството на американския президент Доналд Тръмп да бъдат разбити влиятелните престъпни организации за наркотрафик в Мексико, отчита БТА.

Мексиканските власти са екстрадирали 26 затворници, издирвани от Вашингтон за връзки с групи за разпространение на наркотици, обявиха в съвместно изявление канцеларията на главния прокурор и министерството на сигурността на Мексико.

Те уточниха, че Министерството на правосъдието на САЩ е изискало екстрадицията, обявявайки, че няма да иска смъртни присъди за обвиняемите.