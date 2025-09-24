Русия непрекъснато тества границите на НАТО и търси слабото място

Правителствени представители на България, Естония, Латвия, Финландия, Литва, Полша и Румъния ще разговарят в петък с Европейската комисия (ЕК) по предложение за изграждане на европейска "стена срещу дронове".

"Нямаме детайли какво точно ще представлява. Има като концепция, че това ще представляват сензори, които ще разпознават и проследяват дронове. Плюс системи, които ще заглушават или поразяват дронове. В срещата ще участват страните, които граничат с Русия и войната в Украйна. Идеята е системата да бъде изградена с европейски средства", коментира военният експерт Ивайло Иванов пред Bulgaria ON AIR.

Гостът добави, че целта на срещата е тези страни да представят своите виждания, а върху базата да бъде изградена новата система.

"Това, което видяхме в Полша, не е устойчив модел срещу масивни атаки с дронове. Икономически неефективно е. Системата ще бъде ефективна, ако е цялостно интегрирана от Балтийско до Черно море и да имаме картина в реално време", подчерта Иванов в "България сутрин".

Той е на мнение, че индивидуалният подход или отказът на някоя страна да участва отваря пробив в системата. Всички трябва да бъдат еднакво защитени и стената да бъде еднакво силна и непробиваема, убеден е експертът.

Прогнозите са, че при сериозно финансиране и политическа воля може в рамките на една година да се видят първоначалните резултати от изграждането на стената срещу дронове.

"ЕС и НАТО не си взехме поука как можем да противодействаме на подобна заплаха. Противоракетната ни отбрана е изключително добре развита, но коренно се промени характерът на войната в Украйна. Реагирахме по инерция", каза още Иванов.

Събеседникът отбеляза, че САЩ предвиждат подписване на споразумение с Украйна за производство на дронове.

Украйна е страната, която е най-напреднала по отношение на дроновете. Очаква се украински военни да обучават полските си колеги как да се справят с атаки от дронове, стана ясно още от думите на Ивайло Иванов.

"България има производители на дронове на световно ниво и ние трябва да се възползваме. Това е прозорец за България да се интегрира в тази технологична ниша. Може да бъде намерено и европейско финансиране", изтъкна военният експерт.

Той предупреди, че трябва да се готвим за най-лошия вариант и не трябва да се чувстваме сигурни, защото Русия непрекъснато тества нашите граници и търси слабото ни място.

"Имаме далекобойни средства за поразяване и трябва да покажем на Русия, че имаме граници и неща, които няма да приемем. Нашето предимство е, че можем да поразим производствените центрове на дронове в Русия. Русия не иска пряк сблъсък с НАТО, защото тя ще го загуби. Русия опитва политически да убие НАТО и да накара страните членки да се съмняват, че НАТО защитава тяхната територия. Ще видим ескалиране на тези провокации", обясни Иванов.

Военният експерт е категоричен, че трябва да реагираме твърдо и да сваляме всичко, което навлиза във въздушното пространство на страните от НАТО.

Движейки се по този курс на пряка конфронтация между Русия и НАТО, трябва да демонстрираме на Русия, че не се опасяваме от подобно развитие на нещата, заключи експертът.