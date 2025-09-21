IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 70

Доналд Тръмп обеща: Ще защити Полша в случай на ескалация от Русия

Той заяви, че ситуацията в Естония "не му харесва"

21.09.2025 | 20:50 ч. Обновена: 21.09.2025 | 22:10 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще защити Полша и балтийските държави в случай на ескалация от страна на Русия, предаде АФП.

Попитан дали би помогнал на страните от ЕС, ако Москва засили враждебните действия, Тръмп отговори: „Да, бих. Бих“.

На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство над Финския залив. Това предизвика остра реакция от страна на ЕС и НАТО, които го определиха като „опасна провокация“, докато Москва отрече нарушението.

Естония поиска свикване на извънредна сесия на Съвета за сигурност на ООН в понеделник.

Италиански изтребители F-35, участващи в мисията на НАТО за въздушна отбрана в Балтика, както и шведски и финландски самолети, бяха вдигнати по тревога, за да прихванат руските машини и да ги изтласкат.

Свързани статии

На въпрос дали е бил информиран за ситуацията в Естония, Тръмп потвърди и добави: „Не ни харесва.“

Изявлението идва около две седмици след като 17 руски дрона нарушиха полското въздушно пространство — инцидент, който тогава президентът омаловажи с думите: „Може да е било грешка“.

По-рано на 21 септември беше съобщено, че НАТО е вдигнала германски изтребители, след като руски самолет беше засечен над Балтийско море.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Доналд Тръмп САЩ НАТО Полша Естония Русия ескалация
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem