Дежавю: Испански самолет с министър на борда е засегнат от GPS смущения над Калининград

Инцидентът е препратка към инцидента с председателят на ЕК в България

24.09.2025 | 15:25 ч. 7
Reuters

Испански военен самолет с министъра на отбраната Маргарита Роблес на борда е претърпял “смущение“ в GPS сигнала в тази сутрин, докато е летял близо до руския анклав Калининград на път за Литва, съобщи министерството, без да предоставя допълнителни подробности.

Освен Роблес, самолетът е превозвал роднини на испански летци, участващи в новата мисия на НАТО за противовъздушна отбрана на източния фланг, стартирана по-рано този месец, след като Полша свали дронове, нарушили въздушното ѝ пространство, съобщава агенция Ройтерс.

Испанският контингент, известен като мисията “Вилкас“, което на литовски означава "вълк", миналата седмица е прихванал осем руски самолета, действащи над Балтийско море, съобщи испанското министерство на отбраната в изявление.

Роблес е трябвало да проведе двустранна среща с литовския си колега Довиле Сакалиене по време на посещение във военновъздушната база Шяуляй в сряда сутринта, според програмата на испанското правителство.

Инцидентът напомня за друг, при който GPS системата на самолет, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, е била блокирана по време на път за България на 31 август.

Говорител на ЕС заяви, че българските власти подозират, че инцидентът се дължи на намеса от страна на Русия.

Естония и съседна Финландия също обвиниха Русия за заглушаване на GPS навигационни устройства във въздушното пространство на региона. Русия отрече да е намесвала комуникационни и сателитни мрежи.

Повечето съвременни самолети разполагат с различни сензори и източници за определяне на местоположението си, в допълнение към GPS, което означава, че могат да летят, ако има смущения.

Командир на борда на испанския самолет каза пред репортери, пътуващи с Роблес, че подобни инциденти са често срещани при полет близо до Калининград, както за граждански, така и за военни самолети, а испанският самолет може да навигира и с помощта на военни сателити.

