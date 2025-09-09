Дрон удари една от лодките на флотилията с Грета Тумберг, Израел ѝ готви арест ВИДЕО

Хора от флотилията, плаваща към Газа и превозваща хуманитарна помощ с шведската активистка Грета Тунберг на борда, твърдят, че една от лодките им е била ударена от предполагаем дрон в тунизийски води.

Глобалната сумудска флотилия за Газа (GSF), която се състои от около 20 кораба, превозващи пропалестински активисти от 44 държави, се опитва да пробие военноморската блокада на Израел върху обсадената Ивица.

Корабът под португалски флаг, превозващ управителния комитет на флотилията, е претърпял щети от пожар на основната си палуба и подпалубното си хранилище, съобщиха организаторите в изявление. GSF „потвърждава, че една от основните лодки е била ударена от предполагаем дрон“, съобщиха организаторите в социалните медии. Те заявиха, че всички на борда са в безопасност след инцидента.

🚨 BREAKING: Greta Thunberg was aboard a Gaza aid ship hit by a suspected drone strike off the coast of Tunisia. The vessel, carrying activists and humanitarian supplies, was set ablaze mid-mission. Attacking aid workers is not war, it’s terror. pic.twitter.com/Q2iBQ0FLgQ — Brian Allen (@allenanalysis) September 9, 2025

Флотилията пристигна в Тунис през уикенда и хвърли котва на около 80 км от пристанището Сиди Бу Саид, когато се твърди, че се е случил инцидентът.

„Спях, когато чух тази експлозия“, каза журналистът Юсуф Омар, който е сред десетките активисти, насочващи се към Газа в опит да пробият израелската блокада. „Голяма експлозия се случи точно до нашия резервоар за дизел. Съседните лодки забелязаха дрон, който се приближаваше. Казаха, че е прелетял над мястото, където спях, а след това е отишъл отпред и е детонирал“, написа той в публикация в Instagram.

Тунизийските власти предположиха, че пожарът може да е причинен от цигара.

След предполагаемия удар десетки хора се събраха пред пристанището Сиди Бу Саид в Тунис, където бяха акостирали лодките на флотилията, развявайки палестински знамена и скандирайки „Свободна Палестина“.

Израел наложи морска блокада на крайбрежния анклав, откакто Хамас пое контрола над Газа през 2007 г., заявявайки, че целта е да се спре достигането на оръжия до екстремистката групировка.

Израел отцепи Газа по суша в началото на март, като не допуска доставки в продължение на три месеца, твърдейки, че Хамас отклонява помощи. През юни израелските военноморски сили се качиха на борда и завзеха яхта под британски флаг, на която беше Тунберг. Израел определи кораба с помощи като пропаганден ход в подкрепа на Хамас.

През август организация, подкрепяна от ООН, потвърди, че в Ивицата Газа има глад като пряк резултат от „систематичното възпрепятстване“ на Израел на навлизането на помощи в Газа.

Флотилията напусна Барселона на 31 август, превозвайки храна, вода и лекарства. Активистите твърдят, че това е най-голямата гражданска морска мисия в Израел по време на войната досега. Но само часове след началото на пътуването флотилията се върна в пристанището поради неблагоприятни метеорологични условия, само за да възобнови пътуването си два дни по-късно.

„Всички знаем защо сме тук“, каза Тунберг, след като пристигна в тунизийското пристанище, където активистите бяха посрещнати от стотици хора. „Точно от другата страна на водата се извършва геноцид, масово гладуване от израелската машина за убийства.“

Greta Thunberg addressed crowds in Tunis, stating that 'just across the water from here, there is a genocide going on.' Stressing the importance of keeping eyes on Gaza, she went on to call out the complicity of governments, institutions and the global media in enabling the mass… pic.twitter.com/C3KmvqzXAw — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 8, 2025

Флотилията трябва да пристигне в Газа по-късно този месец, но израелските сили вероятно ще прехванат лодките, преди да успеят да стигнат до Ивицата Газа.

Твърди се, че израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир изготвя планове за ареста на Тунберг и залавянето на флотилията, съобщи израелският вестник „Исраел Хаём“. Има планове корабите да бъдат превърнати в полицейски флот.

GSF също така заяви, че е в ход разследване на атаката с дрон и резултатите от него ще бъдат публикувани, веднага щом станат налични.

„Актове на агресия, насочени към сплашване и дерайлиране на нашата мисия няма да ни възпре. Нашата мирна мисия за разбиване на обсадата на Газа и за солидарност с нейния народ продължава с решителност“, заявиха от GSF.

Почти двугодишната война на Израел в Газа е убила над 64 000 палестинци, според здравното министерство в управляваната от Хамас Ивица. Израелската офанзива започна след водена от Хамас бойна атака срещу южен Израел през октомври 2023 г., при която 1200 души, предимно цивилни, бяха убити, а 250 бяха взети за заложници.